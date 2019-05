Čína: Delegace vyjednávačů stále počítá s cestou do USA

Čínské ministerstvo zahraničí dnes bez bližších vysvětlení a upřesnění uvedlo, že vyjednávací tým pracující na obchodní dohodě s USA stále počítá se svou cestou do Spojených států. Zda se delegace účastní také vicepremiér Liu He, který měl dohodu původně finalizovat, není jasné.Podle některých zdrojů byl překvapivý víkendový krok amerického prezidenta Trumpa ohledně plánovaného zvýšení doposud 10procentních tarifů na tarify 25procentní především snahou vyslat silný a jasný signál, že by čínská delegace neměla mít v kapse pouze další "prázdné a nic neřešící nabídky".