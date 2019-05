Zeman podporuje digitální daň, u operátorů je mírně pro a banky by měly zvýšit úročení vkladů

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk uvedl, že plně podporuje zavedení digitální daně pro velké internetové hráče. Mírně pro by byl v otázce mimořádného zdanění telekomunikačních operátorů, kteří inkasují nadprůměrné zisky, aniž by se o to jakkoli přičinili. Silně by váhal se sektorovou daní pro energetické firmy , protože v konečném důsledku by navýšení daňové zátěže odnesli běžní odběratelé, kterým by se zdražila elektřina Co se týče bank a možného zavedení sektorové daně v tomto segmentu prezident Zeman podrobil sektor ostré kritice nicméně přímé mimořádné zdanění by přímo neschvaloval. Podle prezidenta by měly banky spíše zvýšit úročení běžných vkladů úměrně ke zvyšování hlavních sazeb ze strany Myšlenku vytvoření speciálního fondu, kam by majitelé bank posílali část svých dividend, prezident nepodpořil.