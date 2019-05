Trump pohrozil Číně zvýšením dovozních cel (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Premiér Andrej Babiš přišel s návrhem zavedení investičního fondu, kam by banky odváděly část svých zisků.

Evropské akcie by měly otevřít se ztrátou.

Z oblasti makroekonomických dat nás v tomto týdnu bude nejvíce zajímat inflace v USA, která vyskočila kvůli dražší ropě. V Evropě zase čekáme údaje o německé průmyslové produkci. Zlom k lepšímu však nečekáme ani my, ani trh. Nejvýznamnější událostí tohoto týdne však bude vývoj v oblasti obchodní politiky mezi Spojenými státy a Čínou.

Ve Spojených státech dnes své výsledky hospodaření představí například výrobce parfémů International Flavors & Fragrances.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel páteční obchodování ziskově. Index Dow Jones posílil o 0,8 %, S&P 500 si polepšil o 1 % a technologický Nasdaq vzrostl o 1,6 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo všem sektorům, když jejich zisky dosahovaly výše až 1,4 % v případě výrobců luxusního zboží.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování v hlubokých ztrátách. Nejvyšší pokles zaznamenávají burzy v Číně (-6,1 %) a Hongkongu (-3,1 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který oslabuje o 0,2 %, jsou na tom nejhůře technologické společnosti se ztrátou 0,6 %. Na opačné straně se nachází, s největším ziskem 0,8 %, sektor zdravotní péče.

Důvodem propadů akciových indexů v Asii a poklesu futures na americké akciové trhy je včerejší oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o plánu zvýšit sazbu dovozních cel na čínské zboží v hodnotě 200 mld. USD z 10 % na 25 % s platností od tohoto pátku. Současně také Trump pohrozil, že je připraven uvalit 25% cla na zbývající čínské dovozy ve výši 325 mld. USD. Důvodem jeho rozhodnutí jsou údajně snahy Číny na přejednávání částí obchodní dohody, což Trumpovi přijde nepřijatelné. Minulý týden se spekulovalo o možném ukončení jednání tento pátek, proto Trumpovy hrozby mohou být jen dodatečným napětím a stimulem k rychlejšímu uzavření obchodních jednání.

Bankovní sektor

Premiér Andrej Babiš představil svůj nápad, jak dostat z bank více peněz bez zvýšení daňové zátěže. S bankéři jedná o zavedení investičního fondu. Do něj by banky dávaly část svých zisků. Ty by pak pod kontrolou státu směřovaly na stavby silnic nebo škol. Tento návrh se však nelíbí koaliční ČSSD, která prosazuje zavedení bankovní daně. Vzhledem k nedostatku detailnějších informací nelze usuzovat, jaké dopady by zřízení takového fondu mělo. Není ani jasné, zda příspěvky do něj by byly povinné či nikoliv. Dá se očekávat, že nyní bude Babiš svůj návrh projednávat s ministryní financí Alenou Shillerovou.