Havlíček: Stavbu nového bloku Dukovan lze vyjednat s EU, daň pro operátory jako poslední možnost

Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) je přesvědčen, že se dá s Evropskou unií vyjednat stavba nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany, i když Evropský parlament schválil nařízení, podle kterého patří jaderná energetika mezi špinavé zdroje. Ministr to řekl včera v pořadu Partie televize Prima.



Hospodářské noviny (HN) ve čtvrtek napsaly, že cena nového jaderného zdroje v ČR by se měla pohybovat okolo tří set miliard korun. Chystané evropské opatření by ho však podle odborníků, které list oslovil, mohlo prodražit o jednotky až desítky miliard korun.





"Evropský parlament hodlá omezit výstavbu uhelných, plynových i jaderných elektráren. Bankám, které budou jadernou elektrárnu financovat, EU nařídí, aby na tento projekt měly vyšší rezervy v hotovosti. To povede ke zdražení úvěrů ," uvedly HN.Havlíček dnes uvedl, že budoucnost evropské jaderné energetiky je o velkém boji a lobbingu na úrovni Evropské unie ze strany států, které se bez tohoto druhu energie neobejdou. Kromě Česka jmenoval také Slovensko, Francii nebo skandinávské země. Na společném postupu v záležitosti se podle něj on a premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden dohodli v Praze se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim a ministrem hospodářství Peterem Žigou."Vláda nemá jinou možnost než se pustit do rozšíření jádra. Pokud někdo vymyslí něco lepšího, nechť s tím přijde. Musíme si to odideologizovat - to není o tom, že bychom si nepřáli třeba více obnovitelných zdrojů, ale to má nějaké geografické předpoklady. Nemůžeme tady prostě dělat větrné elektrárny, jako to dělají v Německu," dodal Havlíček.Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování. Babiš loni v listopadu uvedl, že stavbu nového bloku Dukovan by měla zajistit dceřiná firma ČEZ . Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, dodal.Letos v únoru uvedl, že stát chce kvůli plánované stavbě nového jaderného bloku uzavřít s ČEZ smlouvu. Vládní zmocněnec Jaroslav Míl v březnu ČTK řekl, že stát letos uzavře s ČEZ smlouvy dvě. První - rámcová - by podle něj mohla být připravena k podpisu v létě, druhá - řešící první etapu přípravy stavby bloku včetně tendru - do konce roku. Tento týden Babiš uvedl, že optimálním řešením pro stavbu nových bloků v Česku by byly jaderné modulární zdroje menšího výkonu.Havlíček se dnes také opětovně vyjádřil k problematice mobilních dat . Podobně jako premiér Babiš označil za aroganci kvalitu zpracovaného materiálu o reálných cenách mobilních dat , který vládě dodala Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS).Možné vyšší zdanění operátorů, o kterém dříve mluvil premiér, označil za finální řešení, které se dá provést ve chvíli, kdy všechny nástroje a vyjednávání o nižších cenách za data selžou. Trh se podle něj začíná rozpohybovávat, operátoři chtějí jednat. "Jsem bytostně přesvědčený, že během několika měsíců - už z psychologického důvodu - se začnou ceny posouvat níže," dodal.