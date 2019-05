Ranní glosa: Donald Trump přitvrzuje, Čína odmítá vyjednávat s “pistolí u hlavy”

Donald Trump opět překvapivě přitvrzuje v obchodním tažení proti Číně. Donald Trump chce od pátku (podle dvou twitterových zpráv) zvýšit cla na zboží v hodnotě 200 miliard dolarů z 10 na 25 %.Výprodej akcií na přelomu roku a výrazný pokles nálady v průmyslu od Číny přes Německo po USA Trumpovu administrativu v uplynulých měsících přibrzdil. Donald Trump nechtěl riskovat masivní výprodej akcií , který by mohl negativně ovlivnit ochotu Američanů utrácet. Následoval vstřícnější postup vůči Číně a holubičí obrat v měnové politice ECB, u čínské centrální banky a především u amerického Fedu. Současně Čína nastartovala nové kolo rozpočtové expanze. A to vše začalo nést ovoce. Podle posledních čísel se nálady v globálním průmyslu stabilizovaly (až na výjimky jako je Německo) a akcie jsou v blízkosti historických maxim. Přesto je globální ekonomika na řadě míst zjevně křehká a Trumpovo přitvrzení v obchodních vyjednáváních je pro lidí na trzích poměrně velkým překvapením. To ostatně potvrzuje i dnešní více než 6% výprodej čínských akcií Přitom ale není jasné, co nakonec do pátku Donald Trump udělá. Wall Street Journal spekuluje nad tím, že poslední tweety Donalda Trumpa jsou jen taktickou hrou, kterou chce zvýšit svoji vyjednávací sílu v posledních dnech vyjednávání (všeobecně se očekávalo přijetí dohody v horizontu týdnů). V každém případě však takový postup čínskou stranu překvapil a v tuto chvíli hrozí úplným ukončením jednání. A to by nebyla pro akcie a rozvíjející se trhy včetně koruny vůbec dobrá zpráva.