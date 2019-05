Trump chce zvýšit cla, Čína zvažuje zrušení obchodních jednání

Spojené státy od pátku zvýší současné desetiprocentní clo na zboží z Číny v objemu 200 miliard dolarů (4,6 bilionu Kč) ročně. Na twitteru to od kterého se čekalo završení několikaměsíčního procesu. Indexy čínských akciových trhů reagují prudkým propadem, Shanghai Composite ztrácí 5,7 %, CSI 300 pak 5,8 %.



Americký prezident dnes zároveň pohrozil, že Spojené státy "zanedlouho" zavedou 25procentní clo také na výrobky v objemu 325 miliard dolarů (7,5 bilionu Kč), které zatím clu nepodléhají.



Představitelé americké vlády přitom opakovaně ujišťovali, že vyjednávání s Pekingem o odstranění vzájemných obchodních překážek postupují dobře, upozorňuje server CNBC. Trump o zvýšení desetiprocentního cla mluvil už na začátku roku, po zahájení rozhovorů ale tento krok plánovaný na začátek března odložil.



"Obchodní dohoda s Čínou pokračuje, ale příliš pomalu, protože oni se snaží začít s jednáním znovu. To ne!" napsal dnes Trump na twitteru. "Těch deset procent se v pátek zvýší na 25 procent. Další zboží za 325 miliard dolarů, které nám Čína posílá, zůstává nezdaněné, ale zanedlouho bude, a to sazbou 25 procent," uvedl.



Poplatky, které platí Čína za vývoz do USA podle prezidenta neměly velký dopad na cenu výrobků, náklady podle něj nese hlavně Čína. Agentura Bloomberg ale podotýká, že většinu dodatečných výdajů ve skutečnosti pokryjí společnosti, které čínské zboží importují.



Příští týden se do Washingtonu vrací čínská delegace, kterou vede vicepremiér Liou Che. Podle CNBC se v poslední době objevila řada zpráv, že jednání USA s Čínou se chýlí ke konci a že dohoda by mohla být uzavřena už v pátek. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová ve čtvrtek řekla, že po rozhovorech v následujícím týdnu se Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching rozhodnou, zda se sejdou a podepíšou finální ujednání.



Spojené státy loni ještě před desetiprocentním clem na část dovozu zavedly také 25procentní poplatek na výrobky za 50 miliard dolarů ročně. CNBC uvádí, že neshody v rámci aktuálních jednání panují hlavně kolem krádeží duševního vlastnictví a povinnosti zahraničních firem při vstupu na čínský trh vydat své technologie firmám čínským. Spory se prý vedou také o tom, zda mají být cla zcela odstraněna, nebo zda se mají dále vybírat jakožto "vymáhací mechanismus".

Čína zvažuje zrušení obchodních jednání s USA

Čína zvažuje, že zruší jednání se Spojenými státy o vzájemném obchodu. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedl list The Wall street Journal (WSJ). Další kolo schůzek, od kterého se čekalo završení několikaměsíčního procesu, je přitom naplánováno na tento týden.



Tento krok znamená výraznou eskalaci obchodního napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Přitom Trump ještě v pátek hovořil o pokroku v rozhovorech, podotkl list. Ministr financí Steven Mnuchin minulý týden označil jednání s Pekingem za produktivní. Méně optimismu projevil americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer, podle něhož Čína upouštěla od některých svých dřívějších závazků.



Rozhodnutí zrušit rozhovory by bylo v souladu se strategií Pekingu nevyjednávat pod tlakem hrozeb, upozorňuje list WSJ.



Načasování hrozby ze strany prezidenta Trumpa vyvolalo spekulace, že jejím cílem je vytvořit tlak na Čínu a na domácí půdě mu připsat body. "S prezidentem Trumpem nikdy nevíte, ale je tu velká šance, že je to jen hrozba," řekl Chad Bown z Petersonova ústavu pro mezinárodní ekonomiku. "Pokud oznámí dohodu v průběhu tohoto týdne, bude to vypadat, jako by jednal tak tvrdě, jak jen to jde, aby dospěl dohodě," dodal.



