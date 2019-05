Prognóza Evropské komise nastartuje diskuzi o kondici Itálie a Francie (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Nejsledovanější událost tohoto týdne nenajdeme v kalendáři ekonomických statistik. Trhy totiž čekají brzké uzavření obchodní dohody mezi USA a Čínou. I když včerejší zavedení cel ze strany USA tomu nenapovídá. Z dat nás bude nejvíce zajímat inflace v USA, která vyskočila kvůli dražší ropě. V Evropě zase čekáme na údaje o německé průmyslové produkci. Zlom k lepšímu však nečekáme ani my, ani trh. Statistiky z domácí ekonomiky ale ukáží, že domácí hospodářství zatím německé recesi v průmyslu čelí se ctí.

Situace v německém průmyslu se v březnu nezlepšila

Americká inflace podle všeho v dubnu zrychlila. Nicméně za tímto pohybem stojí ceny ropy na světových trzích. Dynamika jádrové složky v zklamala v prvním čtvrtletí roku a v dubnu podle našeho odhadu mírně vzrostla na 2,1 %. V Evropě nás budou zajímat zejména statistiky o německému průmyslu. Průmyslové objednávky by měly zaznamenat stabilizaci, když přispívá zejména vyšší globální poptávka. Produkce ale růst prozatím neukáže.

Nová ekonomická prognóza Evropské komise by mohla znovu nastartovat diskuzi o udržitelnosti veřejných financí v Itálii (a potažmo i ve Francii).

Domácí poptávka zůstává silná, průmysl se drží

Údaje z domácí ekonomiky by měly potvrdit, že domácí poptávka zůstává silná. Spotřeba domácností za první čtvrtletí letošního roku by tak měla dát zapomenout slabšímu výkonu z konce roku. Průmyslová produkce se ve světle situace v Německu drží slušně a vykáže růst. Zahraniční obchod také naznačuje solidní hodnoty, nicméně do HDP za první čtvrtletí přispěje negativně jak v meziročním, tak v mezičtvrtletním vyjádření. Maďarská inflace se drží vysoko a naznačuje tak, že tamní centrální banka bude letos dál utahovat měnovou politiku.

Zaostřeno na dnešek

Důvěra v eurozóně se stále nemůže odrazit ode dna

Poté, co minulý týden byl revidován PMI z průmyslu za eurozónu o desetinu výše, očekáváme, že PMI ze služeb i kompozitní PMI budou revidovány o tři desetiny nahoru. I přes tuto revizi se jedná o meziměsíční pokles a kompozitní PMI zůstává pod svým dlouhodobým průměrem. PMI z průmyslu se v dubnu mírně zvýšilo a naznačuje, že to nejhorší má evropský průmysl již za sebou.

Americká nezaměstnanost nejníže od začátku sedmdesátek

Společná evropská měna v pátek korigovala své předchozí ztráty. Její kurz své týdenní obchodování zakončil poblíž 1,120 USD/EUR.

Data z amerického trhu práce překonala všechna očekávání. Míra nezaměstnanosti dokonce klesla na svém minimu od začátku sedmdesátých let. Počet nových pracovních míst roste velmi rychle ani růst průměrných hodinových výdělků trhy nezklamal. Zatímco zpomalující inflace vyvolává diskuzi o tom, jestli Fed nezačne v dohledné době snižovat sazby, údaje z trhu práce naznačují, že úroky nejsou tak vysoko, že by výrazně brzdily ekonomiku.

Koruna zpět nad 25,70 CZK/EUR

Koruna v pátek mírně oslabila a dostala se nad hladinu 25,70. Ještě vstřebávala dozvuky čtvrtečního zasedání centrální banky. Trhy z vystoupení guvernéra Rusnoka vyrozuměly, že sazby zůstanou v dohledné době beze změny. Z toho je v pátek nevyvedli ani zástupci sekce měnové a člen bankovní rady O. Dědek na setkání s analytiky. Změnu nepřinesl ani rozhovor týdeníku Respekt s viceguvernérem Nidetzkým. Ten ale nevybočil (ani nemohl) z oficiální rétoriky, kterou ve čtvrtek představil guvernér Rusnok.

Další dvě regionální měny, zlotý a forint, v pátek posílily. Polská měna o 0,15 % a maďarská dokonce o přibližně 0,35 %.

Dnes nás žádná zásadní sdělení z regionálních ekonomik nečekají. Středoevropské měny tak budou pravděpodobně ve vleku globálních událostí. Zejména uzavření obchodní dohody mezi USA a Čínou by jim mohlo pomoct k ziskům.