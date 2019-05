Brexitýři nechápou základní ekonomická fakta a posouvají zemi k velkým problémům

Brexit kritizuje řada ekonomů s tím, že přinese Velké Británii značné hospodářské ztráty. Ve své poslední analýze se k této kritice přidává i hlavní ekonom francouzské investiční banky Natixis Patrick Artus. Poukazuje na tři základní problémy, které podle něj zastánci brexitu nechápou.



Takzvaní brexitýři podle Artuse v první řadě ignorují to, že pokud se nějaká země plně začlení do integrovaného regionálního bloku, náklady na jeho opuštění jsou značné. Ekonom vysokou hospodářskou integraci Velké Británie s EU dokládá následujícím grafem, který popisuje vývoj britských exportů do EU (jako podíl na celkových vývozech) a britských dovozů z EU (jako podíl na celkových dovozech):





Artus následně tvrdí, že globální ekonomika začala procházet procesem regionalizace. Ten má tři hlavní tahouny. Prvním z nich jsou rostoucí výrobní náklady v rozvíjejících se zemích. Pro firmy z vyspělých zemí tak již není výhodné přesouvat výrobu jinam a naopak ji stahují zpět domů. Regionalizaci pak podporuje i rostoucí tendence zákazníků kupovat místní produkty. A podle Artuse hraje významnou roli také přílišná složitost globálních výrobních vertikál a snaha je zjednodušit.



Zastánci brexitu spoléhají na to, že se jejich zemi podaří odpoutat se od Evropské unie a navázat pevnější hospodářské a obchodní vazby se zbytkem světa a jinými bloky. Podle Artuse ale probíhající regionalizace šance na úspěch značně snižuje a pokusy o navázání pevných vazeb se zeměmi, jako je Kanada, Austrálie či třeba Indie, „nemají smysl.“ Trend regionalizace ekonom dokládá následujícím grafem s vývojem globálního produktu, mezinárodního obchodu a poměru obou veličin:





Ekonom zmiňuje i to, že po hlasování o brexitu došlo k oslabení kurzu libry, ovšem výsledkem nebyla stimulace ekonomiky. Příčina tkví v tom, že v případě Velké Británie se oslabení měnového kurzu projevuje hlavně růstem cen dovozů a následně poklesem kupní síly obyvatelstva a útlumem poptávky domácností. Dosavadní výsledky snah o odtržení se od EU jsou tedy takové, že vedle negativního dopadu na poptávku domácností pozorujeme i útlum investic, protože firmy se obávají zpřetrhání vazeb s evropským ekonomickým blokem, uzavírá Artus.



Zdroj: Natixis