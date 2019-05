Kvůli suchu přestanou některá města sekat trávu. Alergici nejsou nadšení...

Některá města v Česku začala omezovat sekání trávy. Podle odborníků totiž prý příliš nízký trávník neprospívá přírodě a nechrání půdu před vysoušením. Mnohým lidem se to ale nelíbí. Hlavně kvůli alergiím.

Až šestkrát ročně se ve městech seče tráva. V Ostravě ale hluk sekaček na některých místech utichne. Ve vytipovaných lokalitách se bude trávník kosit maximálně dvakrát za rok.

"V červenci a srpnu provedeme pokosení, jinak ostatní plochy budou udržovány standardně. Z udržovaného trávníku budou zatím na devíti místech rozkvetlé louky. Hlavně mimo obydlené části," uvedla Martina Kittnerová z ostravských technických služeb.

Na některá místa umístíme cedulky a vysvětlivky, kde bude, že máme louku a proč to nesekáme," řekl místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Rostislav Řeha (Piráti). Na těchto místech může být tráva zanedlouho vysoká až jeden metr.

"Nelíbilo by se mi to spíš z estetického důvodu, chodí tady děti si hrát, připadalo by mi to nebezpečné," zaznělo od jednoho z obyvatel.