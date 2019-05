V Česku udeřily mrazíky. Úroda ovoce a zeleniny je v ohrožení

Ledoví muži dorazili do Česka o týden dřív. Pankrác má svátek až příští neděli, ale přízemní mrazíky už trápí zahrádkáře a ovocnáře v těchto dnech. Opět tak hrozí, že vysázená zelenina nebo jahody pomrznou a z úrody nebude nic. Zahrádkáři proto v neděli schovávali před mrazem, co mohli.

Jakmile roztaje sníh, paní Korčáková začíná se šlechtěním své zahrádky. Letos už byla s výsledkem spokojena, jenže v neděli svojí chloubu musela zakrýt. "Koupila jsem dva balíky, každý 10x5 metrů, všechno spotřebuju. Kytičky mám zatím bez kořenů a to by pomrzlo," svěřila se paní Korčáková.

A podobně si počínají i další zahrádkáři. Paní Pongeové už letos jednou jahody pomrzly. "Udělaly se na tom takový černý tečky v místě, kde má vyrůst plod a z toho už nic nebude," teskní paní Pongeová. "Manžel nechtěl abych to přikrývala, ale já to udělala. Za trest nedostane ani jednu jahodu," vtipkuje zahrádkářka Soňa Kvítková.

Na chlad a mráz je velmi citlivá teplomilná zelenina - rajčata, papriky, cuketa nebo lilek, ale také drobné ovoce jako třeba jahody. Předpověď na celý příští týden vzbuzuje respekt i u sadařů. Až do středy má totiž nad ránem mírně mrznout na většině území. Pokud by člověk nepomohl, třeba u třešní mohlo by být po úrodě.