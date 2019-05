Vzácná česká bankovka: současná dvoustovka s chybným tiskem má cenu stovky tisíc

Desetikoruny z roku 1993 vzbudily v lidech velký zájem o obsah jejich peněženek - pokud by totiž tuto minci někdo vlastnil, mohl by za ni dostat až 30 tisíc korun. V oběhu je ale i mnohem větší skvost. Za vzácnou dvousetkorunu s chybným potiskem můžete dostat až stovky tisíc korun! Nemáte ji doma? Velké pozdvižení mezi Čechy vyvolala informace o vzácné desetikoruně z roku 1993. Jak poznáte, že zrovna ta vaše patří mezi zhruba tisíc raritních kousků, se dočtete v tomto článku. Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří v peněžence tuto minci našli, měli byste se obrátit na numismatika, tedy odborníka na mince. Jedním z nich je i Antonín Sutnar, expert z Plzně a člen České numismatické společnosti, který má o desetikorunu velký zájem. "Ve velkém se na mě lidé neobrací, ale několik dotazů jsem dostal," řekl pro TN.cz "Nevykoupil jsem ji, protože ony nejsou. Ono jich bylo strašně málo. Já jsem ji sice viděl, respektive měl jsem ji v ruce, ale sám ji nemám. Zájem bych o ni samozřejmě měl. Otázkou je, v jakém by byla stavu a co by stála. Čím víc je mince zachovalá, tím je dražší," uvedl pan Antonín. "Když by byla ta mince v perfektním stavu, tak je opravdu možné, že se cena vyšplhá až na třicet tisíc. Kdyby byla v perfektním stavu, tak i já bych byl ochotný za ni zaplatit desítky tisíc korun," dodal pan Antonín. Zároveň podotkl, že chybná ražba podobná této není v historii naší země ojedinělá. Byly i dříve, týkalo se to ale především československé měny. V oběhu ale přesto zůstala jedna mimořádná vzácnost, která má vskutku obrovskou hodnotu.



"To nejvzácnější, co asi momentálně je, tak je nikoliv mince, ale bankovka - dvousetkoruna taky z roku 1993. V oběhu pořád je, ale těžko se sežene, protože ji postupně stahujou," vysvětlil pan Antonín.

V čem je tato bankovka unikátní? "Jak je takový ten stříbný proužek přes tu bankovku, kde je napsáno mikropísmem 200 Kč, tak oni tam - buď omylem, anebo to někdo udělal schválně v té tiskárně - dali proužek, kde není napsáno ani 200 Kč, ani 200 Kčs, ale Republique du Zaire," popsal vzácnou bankovku Antonín Sutnar.

"Protože oni tenkrát tiskli nějaký bankovky pro Afriku a omylem tam dali tenhleten proužek. No a to je velmi vzácná věc. Tedy z těch současných věcí, co by se ještě daly chytit z oběhu," tvrdí numismatik.

Na následující fotografii můžete vidět vzor současné dvousetkoruny z roku 2018. Aby byla bankovka vzácná, musí mít ve stříbrném proužku, který je zakroužkován červenou barvou, nápis Republique du Zaire. Dalším rozdílem je i rok výtisku bankovky, který je zakroužkován modrou barvou. Zatímco rok 2018 se nachází v horní části, rok 1993 by měl být vespod vedle stříbrného proužku.

uvedl pan Antonín. Její hodnota by ale mohla být i mnohem vyšší.

V roce 2017 se na aukci tato bankovka objevila hned dvakrát. Na jaře se vydražila za cenu přes 300 tisíc korun, za druhou majitel dostal zřejmě ještě více. V internetovém obchodě Numistamika BARON se dvousetkoruna s touto chybou prodává za 287 tisíc korun - její stav je 2+, tedy druhý nejlepší. V perfektním stavu by se tak klidně mohla vyšplhat i na 400 tisíc.

Majitelé ať už vzácných dvousetkorun, anebo desetikorun, se podle Antonína Sutnara rozhodně nemusí obávat, že o jejich mince a bankovky nebude zájem. "Ten bude pořád. Těch desetikorun zase tolik není," řekl. Lidé si ale musí dát pozor na to, aby se opravdu jednalo o vzácný kus. V oběhu jsou totiž i desetikoruny z roku 1993, které ale ničím unikátní nejsou.