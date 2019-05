Summary: Výrobce inzulinu Novo Nordisk zapůsobil

EVROPA:



Novo Nordisk 1Q19



Dánský výrobce inzulínu podal z našeho pohledu velice uspokojivé výsledky. Tržby narostly o téměř 10 % yoy na 29,3 mld. DKK při konsensu nastaveném na 28,9 mld. DKK. Hrubá marže se sice zúžila z 84,4 % na nynějších 83,8 %, nicméně pokles provozních nákladů podpořil růst provozního zisku až na 14,2 mld. DKK (+15 % yoy). Uznáváme však, že částečně za to můžou zrušené odpisy v nákladové položce výzkum a vývoj, které účetně snížily výdaje o 500 mil. DKK. Čistý zisk bohužel zasáhly vysoké neprovozní úrokové náklady a kvartál proto končí na úrovni 10,5 mld. DKK (-3 % yoy; kons. 10,8 mld. DKK).



Z jednotlivých produktů zaměříme naší pozornost na hlavní hnací motory růstu. S radostí můžeme konstatovat, že vše se vyvíjí jak má. Inzulinový analog Tresiba posílila tržby o 22 % yoy na 2,2 mld. DKK a lék na obezitu Saxenda dokonce až o 60 % yoy na 1,2 mld. DKK. Konsensus byl překonán hlavně v druhém případě. Frenšíza GLP-1 (léčba cukrovky II. typu), která se skládá z nedávno uvedeného Ozempicu a starší Victozy, navýšila svoje tržby o 20 % yoy na 7,2 mld. DKK. Nutno uznat, že tady byly predikce trhu o něco málo vyšší. Ozempic a Victoza jsou totiž v mnohém substituty, přičemž Ozempic je v některých ohledech při léčbě efektivnější. S určitou kanibalizací tržeb se tedy počítalo, nicméně 4% meziroční pokles Victozy byl překvapivě hluboký.



Výhled na tento rok zůstal nezměněn s předpokladem 2 až 5% růstu tržeb a 2 až 6% růstu provozního zisku. Konsensus trhu směřuje k 7% ročnímu růstu tržeb a 10% růstu provozního zisku.

Akcie pravděpodobně reagují na opatrnější názor managentu na tento rok a klesají proto o 3 %.

USA:



Activision Blizzard: 1Q19



Nekorunovaný král herního průmyslu Activision Blizzard má za sebou nepřesvědčivý kvartál, který doprovodil slabý výhled pro 2Q19. Na druhou stranu i přes slabší 1H19 byl potvrzen celoroční výhled, což dává naději, že to nejhorší má společnost již v tuto chvíli za sebou.



Pilířem tržeb (resp. metriky bookings) je v tuto chvíli především studio King (mobilní hry, např. Candy Crush) s 1% yoy nárůstem na 529 mil. USD. Oproti závěru loňského roku si vylepšil skóre i „mateřský“ Activision s 2% yoy nárůstem tržeb (bookings) na 317 mil. USD. Nový titul Sekiro tak dokázal víc než kompenzovat absenci Destiny, které se společnost vzdala v 2H18. Bohužel dále pokračuje úbytek hráčů Call of Duty, kteří se stěhují ke konkurenci (Apex Legends od EA a Fortnite). Celkové tržby (bookings) přesto klesly meziročně o 9 % na 1,26 mld. USD.



Achillovou patou zůstává Blizzard, jehož tržby (bookings) spadly meziročně až o 28 % na 344 mil. USD. Poklesu se nevyhnula žádná z hlavních franšíz (WoW, Overwatch, Hearthstone). Polovina z propadu jde ovšem na vrub WoW, resp. loňské srovnávací základně, jež byla ovlivněna předobjednávkami expanze Battle for Azeroth. Brzké zlepšení na horizontu nevidíme, neboť stále chybí nějaký nový prodejní hit. Situace by se ale měla alespoň stabilizovat, neboť Blizzard postupně rozšiřuje obsah v již existujících franšízách. V dubnu to byl Rising Storm a Workshop Mode pro Overwatch a expanze Rise of Shadows pro Hearthstone (ta mimochodem přitáhla zatím nejvíc hráčů z posledních tří expanzí).



Mezičasem dále pokračuje snaha o vybudování e-sports businessu, což je ovšem běh na dlouhou trať. Spolu s výsledky byla představena liga pro Call of Duty, která navazuje na Overwatch ligu představenou před dvěma lety.



Jak již bylo řečeno, spolu se slabším výhledem pro 2Q19 (bookings 1,15 mld. USD vs konsenzus 1,27 mld. USD; EPS 0,23 USD vs konsenzus 0,37 USD) byl potvrzen celoroční výhled (bookings 6,3 mld. USD; EPS 2,1 USD), jenž se opírá právě o nový obsah v rámci hlavních titulů ve stáji Blizzardu (potažmo nový díl Call of Duty, jenž vyjde na podzim), který by měl vést k vyšší hráčské angažovanosti.



Vzhledem k výše uvedenému tudíž dle našeho názoru platí to samé, co po 4Q18, a sice, akcionáři by se každopádně měli obrnit trpělivostí.

Akcie Activision klesají po výsledcích o 6 %.