Kryptozima je u konce, bitcoin je do roku 2020 na nových maximech

Tom Lee je partnerem a ředitelem výzkumu v investiční společnosti Fundstrat Global Advisors a podle CNBC také jedním z kryptobýků. Podle jeho názoru nyní „končí kryptozima a na bitcoinu je pravděpodobné, že se do roku 2020 dostane na nová historická maxima“. Minulý rok byl přitom pro kryptoměny „hrozný a dorazil na něj masivní medvěd“. Nicméně podle investora se hromadí důkazy, že toto období je u konce.



Mezi hlavní známky obratu řadí Lee technické indikátory vývoje na trhu s kryptoměnami, zobchodované objemy a také situaci v oblasti blockchainu. Již na počátku ledna si Lee a jeho tým všiml, že rostou „zobchodované objemy na blockchainu jako technologii, kterou někteří používají pro prodej a nákup bitcoinu“. K tomu prý dopomohl chaos ve Venezuele a Turecku, protože v těchto zemích „lidé ztrácí důvěru ve svou měnu a mohou se obracet k bitcoinu jako k její alternativě“.





Lee dokonce tvrdí, že zmíněné dvě země stojí za 30 % veškerého růstu zobchodovaných objemů na bitcoinu . „Lidé tam říkají, že nevěří místní měně, nevěří bankám a proto se otáčí k bitcoinu a následně rostou i objemy,“ řekl investor. K jeho optimismu pak přispívá i to, že se v dubnu bitcoin dostal nad dvousetdenní plovoucí průměr, což je „široce uznávaný býčí indikátor“.Třetím důvodem k optimismu je pak průzkum společnosti Fundstrat provedený mezi over-the-counter brokery. Ten je podle Leeho důležitým ukazatelem postoje institucionálních investorů ke kryptoměnám . A nyní naznačuje, že klienti zvyšují svou aktivitu na kryptoměnách a roste zobchodovaný objem na jednoho klienta. To vše jsou „známky zlepšování fundamentu, technické stránky a růstu aktivity těch, kteří drží kryptoměny“.Mezi další býčí indikátory řadí Lee klesající nabídku kryptoměn , posun v konsenzu u kryptobýků a nedávný zlatý kříž na bitcoinu , kdy se padesátidenní plovoucí průměr dostal nad dvousetdenní plovoucí cenový průměr. V neposlední řadě pak investor tvrdí, že růstu cen bitcoinu by mohl pomoci i vývoj na akciovém trhu. V minulosti totiž bitcoin reagoval na velké pohyby cen akcií a prý se dá čekat, že nakonec zareaguje na letošní vývoj na akciovém trhu.Zdroj: CNBC