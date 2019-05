Měsíční report KRYPTOFONDU

Dnešním dnem jsme se dostali na klíčovou úroveň $5,600 a cena BTC se od února 2019 zhodnotila až o 70%. Můžeme očekávat vzestup až na $6,000, kdy BTC nemá žádné větší překážky ke zdolání této psychologické hranice.

Všechny ostatní hlavní měny vůči BTC ztrácí a je to první trend od poloviny minulého roku, kdy s růstem BTC hlavní měny se nezhodnocují.

Bitcoin začíná posilovat. Nyní je v cirkulaci celkem 17,700,000 z 21,000,000 BTC. Hahsrate se znásobil až o 10x více za poslední dva roky. Těžaři BTC vydělávají na denní bázi 3,5x BTC více než dva roky nazpět. Cena za transakci se snížila o 60% za posledních 12 měsíců. Počet Bitcoinových blockchainových peněženek vzrostl o 2,5x více za poslední dva roky.

Krypto společnosti potřebují bankovní účty, aby mohly operovat ve standartním světě a donedávna francouzské banky nepřijímaly krypto společnosti. To vše změnil francouzský finanční regulátor Autorité des Marchés Financiers (AMF), který vytvořil nový zákon. Ten přikazuje otevřít bankovní účet jakékoli krypto společnosti.

Generální prokurátor New Yorku obvinil Bitfinex (kryptoměnová burza, vlastní taktéž dceřinou společnost Tether) o zmizení $850 milionů klientských peněz z účtu Tether. Trh na tuto zprávu zareagoval propadem BTC o $500 neboli o 3% (v krypto komunitě se již dlouho vedly debaty, zda Tether opravdu disponuje s prostředky na svém účte, když kryje 1 USD:1 USDT). Proč ale tato zpráva nijak kryptoměnový trh nezajímá? Je to jednoduché. Tether měl v minulosti již několik potyček s regulací, které vždy ustál. Investoři, kteří investují do dlouhodobého měřítka, se nenechají ovlivnit vnějšími faktory. Nyní se buduje regulační prostředí a je to správně, že tato kauza nastala. Jen takto se může dále krypto svět postupně vyvíjet a stávat se stabilním regulatorním prostředím pro vetší instituce nebo bankovní domy a stabilnějším prostředím pro samotné klienty. O 2 dny později společnost Bitfinex dodala odpověď, kde uvedla že mají pokryto na bankovním účtu 85% peněz.