Měď prolomila konsolidační pásmo a výrazně ztrácí

Ceny mědi od začátku týdne výrazně ztrácí a pokud se dnes situace nezmění, budou za sebou mít nejhorší týden od minulého srpna. To vše navzdory signálům ze začátku týdne, podle kterých je obchodní dohoda mezi USA a Čínou na spadnutí. Už příští týden by totiž měla podle agentury Bloomberg do Číny dorazit početná americká delegace, vedená ministrem financí Mnuchinem, která má dát dohromady finální podobu americko-čínské obchodní dohody.

Dění na na mědi však naznačuje, že podle názoru trhu dohoda mezi oběma zeměmi nemusí spravit všechny škody, které poslední měsíce napáchaly. Tržní konsenzu totiž zatím není přesvědčen o rychlosti zotavení světové ekonomiky, v čele s Čínou, jejíž výrobní sektor stále balancuje na hranici kontrakce. To potvrdily i úterní výsledky čínského PMI ve výrobě, který překvapivě klesl na pouhých 50,2b.

Slabší data navíc přichází také z USA, kde ISM pro výrobní sektor klesl ve středu z 55,3b. na 52,8b., což na důvěře rovněž příliš nepřidává. Není proto divu, že se výprodej přelévá i do dalších průmyslových komodit jakou je například ropa.

Co se ale mědi týká, ta díky výprodeji z tohoto týdne prolomila důležité konsolidační pásmo a otevřela si prostor k dalšímu pádu. Tomu nyní podle nás může zabránit hlavně nové makro, které by obavy ze zpomalování světové ekonomiky dokázalo konečně rozptýlit. V tomto kontextu proto mohou být důležité už dnešní výsledky z USA, kde se dočkáme zveřejnění NFP a ISM reportů. Klíčové ale pro měď zůstávají hlavně data z Číny.