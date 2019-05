Novými náměstky ministra Havlíčka budou Silvana Jirotková a Jan Dejl

Publikováno: 3.5.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



První politickou náměstkyní na ministerstvu průmyslu a obchodu se stane Silvana Jirotková, která doposud vedla státní agenturu CzechInvest. Jirotková bude na resortu "pravou rukou” ministra Karla Havlíčka a bude mít na starosti inovace, investice a bude dohlížet na zastřešení a větší provázání státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Druhým politickým náměstkem ministra průmyslu a obchodu se v polovině května stane Jan Dejl.

Silvana Jirotková a Jan Dejl Havlíček již minulý týden avizoval, že hned po svém příchodu na ministerstvo vymění dosavadní politické náměstky - Alexandru Rudyšarovou a Ivana Pilného (ANO) a přivede si odborníky z různých sfér.

„Paní Jirotková je velmi respektovaná státní manažerka moderního střihu, je neovlivnitelná, zná dobře mezinárodní i lokání prostředí a je odborně schopná. Myslím si, že resort rozsvítí," říká ministr Havlíček.

Jirotková se generální ředitelkou státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která pomáhá lákat zahraniční investory do Česka a podporuje české firmy, především startupy, stala loni v březnu. Předtím tam působila mimo jiné jako ředitelka Odboru interních projektů.

Zásadní prioritou nové náměstkyně bude dokončení sloučení agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism. Mezi hlavní priority bude patřit také naplňování cílů vyplývajících z vládní Inovační strategie 2019 – 2030: The Czech Republic – The Country For The Future.

Ministr Havlíček si na ministerstvo v polovině května přivede ještě druhého náměstka. Tím bude Jan Dejl z Ministerstva financí, který doposud zodpovídal za výkon akcionářských práv v klíčových státních firmách jako jsou Letiště Praha, ČEPRO, MERO, ČEB, EGAP a ČEZ, kde Českou republiku v nejbližší době čekají nutné kroky k dostavbě nových jaderných bloků. Podle ministra bude mít proto právě on na starosti ekonomické řízení resortních organizací.

„Zkušenosti pana Dejla zejména v oblasti státních energetických firem, kdy například ČEPRO a MERO úzce spolupracují se Správou státních hmotných rezerv, hodlám maximálně využít i v rámci MPO, kde přitom není žádným nováčkem,“ naráží ministr Havlíček na skutečnost, že Dejl již dříve na MPO působil, mimo jiné jako ředitel odboru podpory finančních nástrojů, řízení projektů a implementace evropských fondů.

Jan Dejl kromě Ministerstva financí aktuálně působí jako místopředseda dozorčí rady ve společnosti PRISKO, a.s., která je 100% vlastníkem společnosti OKD, a.s.

Klíčovou prioritou druhého politického náměstka bude maximální zefektivnění výkonu vlastnických práv v rezortních organizacích MPO a zajištění jejich transparentnosti. Ve spravovaných firmách a organizacích se primárně zaměří na revize strategií jednotlivých společností a jejich finančních a obchodních plánů.

Silvana Jirotková

Silvana Jirotková Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské Univerzity Opava. V CzechInvestu působí s přestávkami od roku 2002. Nejdříve jako regionální manažerka se zaměřením na rozvoj průmyslových nemovitostí a regeneraci brownfieldů na území Moravskoslezského kraje, později jako ředitelka Odboru regionální podpory. V letech 2007 až 2008 pracovala v soukromém sektoru – v belgické společnosti PSR Brownfield Developers. V roce 2014 se do CzechInvestu vrátila, nejdříve jako ředitelka Divize regionů, později jako ředitelka Odboru malých a středních podniků a interních projektů. Silvana Jirotková mluví anglicky a francouzsky. Je vdaná a má tři děti. Mezi její koníčky patří cestování, gastronomie, literatura, cyklistika a lyžování. Silvana Jirotková ve funkci generální ředitelky CzechInvestu nahradila Karla Kučeru, který agenturu vedl od podzimu 2014.

Jan Dejl

Jan Dejl Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Před svým návratem na MPO působil od roku 2017 na Ministerstvu financí, a to jako zástupce ředitele odboru Strategické společnosti a investiční pobídky a jako vedoucí oddělení Podpora exportu společnosti strategického významu. Má rovněž zkušenosti jako místopředseda dozorčí rady společnosti PRISKO, a.s., která je jediným akcionářem společnosti OKD, a.s. Na MPO již dříve zastával funkci ředitele odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů a implementace strukturálních fondů (OPPI). Byl rovněž tajemníkem Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Své první pracovní zkušenosti získal na Ministerstvu zemědělství, kde mimo jiné v letech 2008 – 2009 řídil odbor předsednictví ČR v EU a následně odbor přímých plateb. Pracoval rovněž na MŠMT jako ředitel odboru technické pomoci OP VK a OP VaVpI. Hovoří anglicky, je ženatý a má dvě dcery. Mezi jeho koníčky patří běh, turistika, divadlo a film.