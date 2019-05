Elektromobily jedou: Rychlé dobíječky ČEZ zvedly objem dobíjení o 122 %. Nejvíce se „tankovalo“ v Praze a Olomouci

Síť veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ v České republice dodala za první tři měsíce letošního roku do baterií elektromobilů celkem 384 876 kWh elektřiny, což je ekvivalent 10 691 plných dobití vozu VW eGolf s kapacitou baterie 36 kWh. Za celý loňský rok se přitom statistika vyšplhala na 959 115 kWh.

„Znamená to, že letošním tempem bychom loňských statistik dosáhly už někdy v polovině srpna. Je to samozřejmě způsobeno jednak růstem počtu našich dobíjecích stanic, ale i častějším nabíjením na všech existujících stanicích. Například objem čerpané elektřiny v Top 5 nejvytíženějších stanic se meziročně zvedl o více než padesát procent,“ říká manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.

Růst táhly především rychlodobíjecí stanice schopné díky svému výkonu 50kW doplnit 80 % kapacity baterií většiny elektromobilů za cca 20-30 minut. Zatímco v loňském prvním čtvrtletí e-auta načerpala prostřednictvím rychlého dobíjení 150 715 kWh, ve stejném období letošního roku to bylo 335 017 kWh. Během pouhého roku se tak objem odběrů zvedl o 122 procent.

Poptávka po rychlém dobíjení se projevila i na objemech celkových odběrů na nejvytíženějších lokalitách.

Top 5 nejvytíženějších rychlodobíjecích stanic ČEZ - 1. čtvrtletí 2019

Stanice Počet dodaných kWh ČEZ - Skanska Visionary 1 14721 ČEZ - Skanska Visionary 2 13936 Burger King, Praha 4 12118 Centrála ČEZ - Duhová 2 10383 Olomouc - Nemilany 1 9935

Top 5 nejvytíženějších rychlodobíjecích stanic ČEZ - 1. čtvrtletí 2018

Stanice Počet dodaných kWh Centrála ČEZ - Duhová 2 9410 Corso Court Karlín 2 8750 AUTO JAROV 7412 Corso Court Karlín 1 7098 Burger King, Praha 4 6804

Skupina ČEZ provozuje v rámci nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic přes 140 zařízení určených k doplňování baterií elektromobilů, z toho je více než osmdesátka rychlodobíjecích. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html. Výstavba je z části financovaná z dvojice grantů evropského programu CEF, pro oblast Doprava, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.

ČEZ jednotně osazuje nové lokality rychlodobíjecími stanicemi ABB, k jejichž standardní výbavě patří zejména DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS umožňující nabíjet s výkonem až 50 kW. Stanice jsou připojeny k platformě fungující na principu cloudu, která umožňuje monitorovat zařízení v reálném čase a provádět vzdálenou diagnostiku.

Při využívání celé sítě dobíjecích stanic se uživatel před dobíjením identifikuje zákaznickou RFID kartou, případně může pomocí příslušné aplikace platit přímo za odebrané množství.

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html.

V České republiceje aktuálně registrováno více než 2500 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni rekordních 725 elektrických aut a letos zatím ke konci března 154 elektromobilů. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) a v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) by měl znamenat rychlé dosažení 20% podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.

Martin Schreier, tiskový mluvčí