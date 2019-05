Koruna oslabila až na zhruba 25,70 EUR/CZK

Zvýšení sazeb a zvláště pak tisková konference guvernéra koruně podporu nepřinesla. Česká měna se totiž vydala opačným směrem a oslabila až na zhruba 25,70 EUR/CZK , a to navzdory rozšiřujícímu se úrokovému diferenciálu a vcelku uklidňujícím komentářům z ČNB . Na druhou stranu centrální banka toho neslíbila mnoho do budoucna, když guvernér hovořil o stabilitě sazeb až do poloviny roku 2020 a současně i o posilování koruny (byť pomalejším). Nelze si rovněž nevšimnout, že kurz koruny ČNB řadí mezi rizika a nejistoty své nové prognózy, a tak o avizované stabilitě sazeb může právě kurz koruny do jisté míry „rozhodnout“.Dosavadní vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu, zpochybňující dosažení naplánovaného čtyřicetimiliardového deficitu a další zvýšení sazeb ČNB , by společně měly nahrávat k rychlejšímu růstu výnosů na dluhopisovém trhu. V protisměru však zatím i nadále funguje výrazná přítomnost zahraničních investorů (drží cca 40 % trhu), kteří své pozice v posledních dvou měsících navýšili dokonce o 57 mld. korun . Výnosová křivka státních bondů tak i nadále zůstává pod úrovní hlavní sazby ČNB