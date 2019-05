Erste stoupl kvartální čistý zisk o 12 %, překonal odhady

Rakouská bankovní skupina Erste Group zvýšila čistý zisk v letošním prvním čtvrtletí o 12 % na 377 milionů EUR. Výsledek překonal odhady analytiků v průzkumu Reuters, stanovené na 354 milionů EUR. Výsledek podpořilo solidní úvěrování na klíčových trzích bankovní skupiny, a to včetně České republiky a domácího Rakouska.



Čistý úrokový výnos se zvýšil na 1,161 miliardy EUR, především díky výkonu v České republice, ale také na dalších jádrových trzích. Provozní výsledek stoupl na 1,772 miliardy EUR, a meziročně je tak vyšší o 7,2 %.





Bance ale také stouply administrativní náklady, a to na 1,116 miliardy EUR , meziročně o 4,8 %. Společnost to vysvětluje kromě jiného také vyššími personálními náklady, které stouply o 2,9 %, a většími příspěvky do systémů pojištění vkladů.Banka dnes také potvrdila prognózu. Nadále chce letos dosáhnout minimálně 11% ukazatele návratnosti vlastního kapitálu. Loni to bylo 15 %.

