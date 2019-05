K růstu zisku KB pomohly úrokové výnosy, za odhady banka mírně zaostala

Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první čtvrtletí 2019. Čistý zisk v banky v tomto období vzrostl meziročně o 5,9 % na 3,176 miliardy korun. Celkové výnosy vzrostly o 5,1 % na 8,0 miliard Kč, čisté úrokové výnosy stouply oproti předchozímu roku o 9,2 % na 5,892 miliardy Kč díky nárůstu objemu úvěrů a vkladů a vyšším tržním úrokovým sazbám, které podpořily výnosy z reinvestování vkladů a kapitálu. Konsenzus byl ale nastaven výše a to na 5,95 miliardy Kč.

Čisté poplatky a provize klesly o 2,1 %. Zlepšily se příjmy za služby podnikům a stále větší část zákazníků přechází na balíčky se širším rozsahem předplacených služeb. To však více než kompenzoval nižší příjem z transakčních a úvěrových poplatků. Čistý výsledek z finančních operací poklesl o 13,5 % na 0,6 mld. Kč, což bylo ovlivněno i přeceněním derivátových pozic.

Provozní náklady stouply o 3,2 % na 4,2 miliardy Kč, přičemž personální i ostatní provozní náklady rostly podobným tempem. Rychlejší růst průměrné mzdy částečně kompenzoval pokles průměrného počtu zaměstnanců o 3,9 % na 8 167.

KB vykázala čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 176 mil. Kč. K tomuto výsledku přispělo stále solidní makroekonomické prostředí, nízká míra nesplácení a dobrá výkonnost vymáhání nesplácených úvěrů.

Úvěry klientům se zvýšily o 4,0 % na 637,3 miliardy Kč. Z toho úvěry na bydlení se zvýšily o 3,9 % a spotřebitelské úvěry rostly o 3,4 %. Objem úvěrů podnikům a ostatní úvěry poskytnuté Skupinou KB byl větší o 4,2 %.

Vklady klientů stouply meziročně o 4,5 % na 826,1 miliardy Kč. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 5,5 % na 172,9 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,9 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 18,4 %.

"Finanční výsledky za první čtvrtletí roku potvrdily pozitivní linii celkových výnosů a to především díky čistým úrokovým výnosům. I při investicích do digitalizace a do přeměny Banky jsme zachovali disciplinovaný přístup k řízení provozních nákladů. Výsledek na úrovni čistého zisku je ale samozřejmě podpořen i dobrou platební morálkou dlužníků," uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

K 31. březnu 2019 měla KB 47 718 akcionářů (meziročně méně o 241), z toho 42 392 byly fyzické osoby z České republiky (pokles o 284 vůči situaci před rokem). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %, zatímco minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

Mateřské společnosti Komerční banky, bance Société Générale, klesl v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk meziročně o 26 procent na 631 milionů eur. Zisk stáhly dolů nižší příjmy a růst nákladů, překonal však očekávání analytiků.

Výsledky KB za první čtvrtletí 2019 (v mld Kč) Q1/19 Q1/18 Odhad trhu Čisté úrokové a podobné výnosy 5,892 5,394 5,95 Čistý příjem z poplatků a provizí 1,428 1,459 1,52 Čisté provozní výnosy 7,956 7,571 8,25 Čistý zisk 3,176 2,999 3,26

