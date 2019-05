Elektřina může silně podražit. "EU nemá selský rozum." říká Babiš

Elektřina by mohla být opět dražší. A to pokud projde nové nařízení Evropské unie, která považuje jaderné elektrárny za neekologické. EU proto navrhuje zdražit jejich financování. Například chystaný nový blok jaderné elektrárny v Dukovanech by se pak mohl prodražit až o desítky miliard korun.

Při výrobě jaderné energie se neprodukují skleníkové plyny. Přesto nyní patří podle Evropské unie na seznam takzvaných špinavých zdrojů. A to proto, že nejde o obnovitelný zdroj. "Podle mého je to rozhodnutí velmi špatné a nesmyslné, protože jádro je bezemisním zdrojem," tvrdí energetik a bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Rozhodnutí Evropského parlamentu by mohlo výrazně zdražit zvažovanou stavbu nových jaderných bloků v České republice. Podle Hospodářských novin by totiž banky musely od investorů požadovat vyšší finanční rezervy v hotovosti. A to by vedlo ke zdražení úvěrů.

"Je to pochopitelně další zátěž a může se jednat v konečném důsledku třeba až o desítky procent zdražení," řekl ekonom Lukáš Kovanda. Nejen kvůli možnému zdražení dostavby jaderného reaktoru v Dukovanech si Češi v příštích letech za elektřinu připlatí.

Podle polostátní energetické společnosti ČEZ rozhodnutí Evropského parlamentu ještě není konečné. "My víme že v Evropském parlamentu prošel jen jeden návrh. Nyní probíhá trialog a není vůbec jasné, že návrh přes evropskou komisi projde," tvrdí tiskový mluvčí Dukovan Jiří Bezděk.

"Evropský parlament nepoužívá selský rozum a ty jejich dojemné řeči o Evropě nakonec s těmi jejich nápady dělají věci, které by nakonec mohli skutečně tu Evropu nevratně poškodit," stěžuje si premiér Andrej Babiš.

Česká republika jádro potřebuje, podle odborníků totiž na rozdíl od jiných států není schopná fungovat pouze s alternativními zdroji energie. "Můžeme dál pokračovat v uhlí nebo můžeme stavět plynové elektrárny. Pak si ale musíme být vědomi toho, že ten zdroj plynu nemáme na svém území," tvrdí Martin Kuba.

Nový blok jaderné elektrárny Dukovany by měl podle původních plánů stát 300 miliard korun. Financovat ho zřejmě bude stát.