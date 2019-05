Průzkum: Erste Bank zřejmě ve čtvrtletí vzrostl čistý zisk o 5 %

Rakouská bankovní skupina Erste Group Bank v pátek 3. května zveřejní výsledky hospodaření za letošní první čtvrtletí. Ekonomové oslovení agenturou Reuters očekávají nárůst čistého zisku o 5 % na 354 milionů EUR.

Čistý úrokový výnos vzroste podle odhadů meziročně o 7,9 % na 1,168 miliardy EUR. Na provozní úrovni očekávají výsledek 674 milionů EUR oproti 590 milionům EUR před rokem, což znamenalo meziroční nárůst o 14,1 %. Zisk na akcii předpovídají v průměru na 0,83 EUR, což by bylo zvýšení o 4,9 %. Ukazatel kapitálové přiměřenosti Core Tier 1 očekávají v průměru na úrovni 13,2 % oproti hodnotě 12,5 % před rokem.

Podle analytika Bloombergu se ve výsledcích mohou projevit podobné trendy z předešlého čtvrtletí, ve kterém dokázaly výnosy banky těžit z růstu úvěrů o střední jednotky procent a ze stabilizace marže.

Lze očekávat, že provozní výdaje budou i nadále pod tlakem kvůli mzdové inflaci ve střední a východní Evropě. Dolehnout by na ně mohly i investice do IT.

Erste pravděpodobně ponechá beze změn konzervativní cíl pro ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROTE) přesahující 11 % oproti loňským 15 %. Zohlední tak pravděpodobně hrozbu, která se jí vynořila v podobě možné sektorové bankovní daně v České republice, jakkoli premiér Babiš později svoje vyjádření pro média korigoval a upřesnil, že sektorové daně nechce. Erste by toto opatření mohlo stát až 5 – 7 % zisku před zdaněním. Ten analytici oslovení agenturou Reuters odhadují pro první čtvrtletí na úrovni 538 milionů EUR (průměrná hodnota) oproti 521 milionů EUR před rokem. Bylo by to zvýšení meziročně o 3,3 %.

Akcie banky na pražské burze stouply letos zatím o 23,4 %.

Zdroj: Reuters, Bloomberg