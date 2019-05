Okénko trhu: České PMI se na rozdíl od našich sousedů nadále zhoršuje

Bankovní rada ČNB dnes v souladu s většinovým názorem trhu zvýšila svou základní úrokovou sazbu na 2 %. Zároveň byla zvýšena i lombardní sazba z 2,75 % na 3 % a diskontní sazba z 0,75 % na 1 %. Koruna, která v očekávání zvýšení úrokových sazeb včera posílila skrz 25,60 za euro, na rozhodnutí bankovní rady reagovala vlažně. Podle našeho názoru a v souladu s naší prognózou postupného ochlazování ekonomiky a zpomalování inflace dnešní rozhodnutí Rady završilo aktuální cyklus zvyšování sazeb v Česku. ČNB se už může pomalu připravovat na „otočení kormidla“ směrem dolů, k nižším sazbám. Další krok ČNB bude dle naší prognózy v 1Q 2020 směřovat dolů, zpět blíže k úrokovým sazbám v eurozóně, kterým jsme, díky prudkému zrychlení domácí ekonomiky, přehřátému trhu práce a vyšší inflaci, utekli.

Nová prognóza ČNB na rozdíl od té předchozí předpokládá rychlejší růst cen v tomto roce, avšak ke konci roku 2020 i nadále předpovídá přibližování k hranici dvou procent. Podle naší prognózy by v té době inflace měla být pod touto hranicí až na úrovni 1,5 %. ČNB i nadále očekává posilování kurzu koruny až k hranici EUR/CZK 25,0 ke konci tohoto roku a v roce příštím by tento trend měl podle této prognózy pokračovat. Oproti tomu naše prognóza i očekávání trhu už tak optimističtí ohledně kurzu koruny nejsou. Ke konci roku očekáváme její oslabení až k hranici EUR/CZK 26,3. Celý komentář naleznete na: https://bit.ly/2PGZl68

Český index nákupních manažerů ve výrobě se v dubnu opět snížil o 0,7 b. z březnových 47,3 na 46,6 bodů a ukázal tak výrazné zhoršení obchodních podmínek. Pokračoval tak v sestupném trendu započatém už na počátku loňského roku a dosáhl svého minima od prosince 2012. Přetrvává oslabování nových zakázek a to především z důvodu propadu zahraniční poptávky. Nedostatečná poptávka zapříčinila pokles i v dalších kategoriích. Například dochází poměrně nově k poklesu zaměstnanosti a to celkově silným tempem. Zároveň je omezen nákup nových vstupů. Dobrou zprávou je, že do sentimentu podnikatelů se začíná vkrádat optimizmus ohledně budoucího vývoje. Podle jejich očekávání dojde opět k navýšení nových zakázek v průběhu příštího roku. České PMI se však na rozdíl od našich sousedů nadále zhoršuje. Celý komentář naleznete na: https://bit.ly/2J7ua2w



Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.