Neuveriteľná Tesla Roadster!

Autor: Bc. Maroš Cocuľa

1.97 sekundy. To je zrýchlenie novej Tesly z nuly na 100 kilometrov za hodinu. To však nie je všetko! Tesla sa snaží ovládnuť aj inú disciplínu.

Model Tesla Roadster bol odhalený ešte v roku 2017. Už vtedy to však bola obrovská vec. Prototyp vtedy zvládol zrýchlenie z nuly na sto za šialených 1,97 sekundy. Za 4,2 sekundy už letel 160-kilometrovou rýchlosťou. Šťastlivci, ktorí mali možnosť previesť sa v prototype, doslova kričali. Roadster však šokoval svet svojím dojazdom, a to až tisíc kilometrov. K tomu sa zatiaľ žiadne iné značky ani len nepribližovali. Po posledných úpravách modelu S a X, kedy sa podarilo zvýšiť dojazd o 10 percent, sa novinár Ryan McCaffrey rozhodol položiť otázku na sociálnej sieti Twitter priamo Elonovi Muskovi. Spýtal sa ho, či budú tieto úpravy mať dopad aj na Roadster. Elon stručne odpovedal: „Dojazd bude nad tisíc kilometrov.“ To by bol obrovský úspech v elektromobilovom odvetví. Svet zaujal aj interiér nového Roadsteru, jemne prehnutý display tvoril stredovú konzolu a volant prebral vzhľad F1. Kedy sa však tohto modelu dočkáme aj reálne, nie je známe. Avšak už teraz sa je na čo tešiť.