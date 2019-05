Schodek rozpočtu ke konci dubna stoupl na 29,7 miliardy Kč

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna stoupl na 29,7 miliardy korun z březnových 9,2 miliardy korun. Loni v dubnu skončilo hospodaření státu s přebytkem 0,8 miliardy korun. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Meziroční srovnání je podle úřadu ovlivněno mimo jiné faktem, že v průběhu prvních čtyř měsíců loni získal rozpočet mimořádně 20,7 miliardy korun jako část závěrečných plateb vztahujících se k unijnímu programovému období 2007 až 2013.



Důvodem nynějšího vyššího schodku jsou podle MF také výdaje na společné programy EU a České republiky za 41,3 miliardy korun, které tak meziročně stouply o 40 procent. Stát rovněž v první třetině roku předfinancoval řadu výdajů plánovaných na celý rok 2019, uvedlo MF.





"Podařilo se nám v první třetině roku předfinancovat celou řadu transferů plánovaných na celý rok 2019, například státní fondy , vysoké školy či vědeckovýzkumné investice dostaly již více než polovinu letošního rozpočtu, také vůči rozpočtu EU máme již na konci dubna splněno 46 procent našeho závazku," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).Rozpočet očištěný o peníze z EU by tak ke konci dubna skončil podle ministerstva se schodkem 27,2 miliardy korun . Ve stejném období roku 2018 by takto očištěný výsledek představoval schodek 21,7 miliardy korun "Očekáváme, že státní rozpočet vykáže letos po třech letech přebytků schodek ve výši 30 miliard korun a stáhne celé veřejné finance do zanedbatelného deficitu 0,1 procenta HDP ," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský. Dodal, že na příjmové straně zaostává výběr daně z příjmu právnických osob, ale v menší míře i ostatní hlavní daňové položky s výjimkou pojistného. To podle něj souvisí očekávaným zpomalením růstu ekonomiky , spotřebou domácností a zisků firem. Na straně výdajů nadále podle Táborského zaostává investiční aktivita.Celkové příjmy rozpočtu ke konci dubna stouply meziročně o 28,7 miliardy korun na 470,9 miliardy korun . Celkové výdaje stouply o 59,2 miliardy na 500,6 miliardy korun . Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení stouply meziročně o 21,6 miliardy na 398,6 miliardy korun . Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně stouply o osm miliard na 220,4 miliardy korun Inkaso DPH ke konci dubna meziročně stouplo o 2,5 procenta na 91,5 miliardy korun . "Inkaso DPH za první čtyři měsíce tohoto roku tlumil vývoj DPH v lednu a únoru, kde se projevily jednorázové faktory jako nižší počet pracovních dnů, nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů oproti stejnému období minulého roku a jednorázové vyplacení vyšší částky nadměrného odpočtu DPH ," uvedl úřad.Nejvíce peněz v běžných výdajích je každoročně vynakládáno na sociální dávky. Ke konci dubna bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 201,7 miliardy korun , což je meziroční růst o 9,2 procenta. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 10,2 procenta.Pro letošní rok je rozpočet schválený se schodkem 40 miliard korun . Schválený rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 miliard korun , nakonec skončil s přebytkem 2,9 miliardy korun