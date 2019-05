Alternativní taxislužby Uber a Lyft míří na burzu a přidají se tak možná do zástupu technologických společností, kterým patří 21. století. IPO společnosti Lyft proběhlo již koncem března a její akcie od té doby ztrácí téměř 14%. Obě společnosti čelí vysokým ztrátám a cílem IPO je tak získání dalšího kapitálu pro vývoj. To však investory neodradilo a zájem o akcie by měl exponenciálně narůstat. Na čem ale Uber a Lyft tolik ztrácí?

Především si zaměříme na společnost Uber, která je lídrem na trhu alternativních taxi a to nejen v USA, kde její tržní podíl činí necelých 78%. Pod Uber spadají i její další oblíbené služby Uber EATS a Uber Freight. Uber si cení svou tržní kapitalizaci na přibližně 100 mld. dolarů a dosud neměl problém s hledáním nových investorů, ačkoliv vykázal několik let po sobě ztrátu. V roce 2018 nestačily tržby ve výši 11.3 mld. dolarů a jeho ztráta před zdaněním a dalšími výdaji byla 1,8 mld. dolarů. I přesto je jedná o vylepšení oproti roku 2017, kdy vykázal Uber ztrátu 2,2 mld. dolarů. Jen pár technologických společností v začátcích svého působení ztratilo více peněz. Podle Bloombergu je Uber korporátní anomálií, kdy v historii pouze několik společností rostlo takovým tempem a ztratilo tolik peněz za tak krátké období. Právě rapidní tempo růstu láká investory a udržuje ve společnosti fungující na dluzích pozitivní náladu.

Kde Uber ztrácí tolik peněz a může to být pro blížící se IPO problém? V technologickém sektoru nicméně nejsou ztrátové společnosti překvapením. Například Amazon ztrácel tři roky po sobě a dnes jeho tržní kapitalizace přesahuje 1 bilion dolarů. Z pohledu dlouhodobé investice by neměla být ztrátovost společnosti problém, to potvrzují i samotné výdaje společnosti. Pro příklad si rozeberme druhý kvartál 2018, a kam zmizely vysoké tržby Uberu.

Za druhý kvartál společnost vykázala celkové příjmy ve výši 12 mld. dolarů. Z toho 8,2 mld. dolarů šlo výplatám řidičů. Uber zároveň utratil 142 mil. na propagaci, dalších 427 mil. zaplatil řidičům na pobídkách, 27 mil. za reklamace a 411 mil. dolarů za daně a další poplatky. Spolu s výplatami řidičům tak byly tyto náklady 9,2 mld. dolarů. Uberu zbylo 2,8 mld. dolarů, které si však nemůže jednoduše připsat na učet jako svůj čistý zisk. Dalších 1,3 mld. představují prodejní náklady (kolik stojí doručit konečný produkt). Zbývá 1,5 mld., ze kterých zbývá pokrýt provozní náklady a další výdaje. Právě provozní náklady jsou vyšší, než zbylé příjmy firmy. Provozní náklady (prodej, marketing, mzdy, pronájmy, vývoj atd.) byly za 2Q 2018 ve výši 2,2 mld. dolarů, což dostává společnost do ztráty 700 mil. dolarů.

Největší částí jsou prodejní náklady, které zahrnují například pojištění a další výdaje, které musí firma pokrýt. Pobídky pro řidiče, kterými firma láká nové „zaměstnance“ za rok 2018 vzrostly o 35%. Na marketing a prodej také putuje významná částka, která v budoucnosti možná nebude tolik potřeba. Vývoj a výzkum, kam zapadá například vývoj aut na autopilota, v roce 2018 odčerpal 13% příjmů. Mimo jiné firma vykládá velkou část kapitálu na akvizice, kdy například začátkem března koupila za 3,1 mld. dolarů alternativní taxislužbu Careeem, která je rivalem Uberu na Středním východě. Uber tak vykládá velkou část kapitálu na rozvoj, výzkum a vývoj, což by neměl být pro investory příliš velký problém a její akcie by se mohly stát stejně populární jako Netflix, jehož dluh koncem roku dosáhl 8,4 mld. dolarů.