Kryptomeny: Kryptomeny zaznamenali pokles kvôli obvineniam Bitfinexu

Sumár:

Kryptomenová burza obvinená z krytia straty vo výške 850 miliónov dolárov

Bitcoin sa obchoduje v rastovom kanáli

Útok na Electrum Bitcoin peňaženku

Kryptomeny klesajú po obvineniach Bitfinexu

Generálny prokurátor v New Yorku zažaloval Finex Inc – spoločnosť, ktorá stála za stablecoinom, Tetherom a Bitfinexom, kvôli krytiu straty vo výške 850 miliónov dolárov. Hovorí sa, že masívna strata bola krytá hotovostnými rezervami Tetheru. Správa bola uverejnená minulý piatok. Bitcoin zaznamenal pokles o 6%, ale podarilo sa mu časť strát vymazať a uzavrel so stratou 2,5%, zatiaľ čo kapitalizácia kryptomien klesla o približne 10 miliárd dolárov. Tether zaznamenal pokles o 3%.

Po obvineniach Bitfinexu klesol Tether o 3%. Zdroj: CoinMarketCap.com

Bitcoin naďalej rastie, ale posledný pohyb k spodnej hranici rastového kanála možno považovať za varovný signál. Z technického hľadiska sa teraz môže dostaviť pohyb smerom nahor k úrovni 5750 USD, resp. až k úrovni 6200 USD, kde sa nachádza dolná hranica konsolidácie jún-november 2018. V blízkej budúcnosti by však mohla byť cena Bitcoinu nestabilná, kvôli obvineniam Bitfinexu.

BITCOIN sa odrazil od spodnej časti rastového kanála smerom nahor. Zdroj: xStation5???????

Stellar zastavil pokles v zóne supportu okolo 0,093 USD. Býci teraz čelia krátkodobej klesajúcej línii. Prerazenie klinového vzoru môže byť rozhodujúcim faktorom pre ďalší smer ceny.

Rozhodujúci čas pre Stellar. Prerazenie klinového vzoru môže byť rozhodujúcim faktorom pre ďalší smer ceny. Zdroj: xStation5

Ďalší útok na Bitcoin peňaženku???????

Svet kryptomien je stále zraniteľný voči hackerským úrokom, takže v očiach verejnosti sa kryptomeny stále považujú za rizikové aktívum. Podľa anti-malware, softvérovej firmy Malwarebytes, útok zasiahol 152 000 používateľom Electrum Bitcoin peňaženky. To znamená, že klienti Electrum stratili približne 4,8 milióna dolárov. Sieť Electrum bola napadnutá phishingovými útokmi a najväčšia koncentrácia robotov bola údajne umiestnená v Brazílii a Peru.