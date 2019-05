ČNB zvýšila úrokové sazby, ovšem koruna začala brzy oslabovat

Bankovní rada České národní banky zvýšila poprvé od listopadu úroky. Základní úroková sazba vzrostla o 0,25 procentního bodu na rovná 2,0 %. Na těchto úrovních se základní sazba nacházela naposledy na přelomu let 2008/2009. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 3 % a diskontní sazby na 1 %. Centrální banka zvedla v minulém roce úrokové sazby pětkrát. Letos se zatím jedná o první zvýšení.

Vývoj úrokových sazeb ČNB za posledních 10 let, Zdroj: Bloomberg

Za navýšení sazeb hlasovalo všech 9 členů Bankovní rady. Růst sazeb byl široce očekávaný. Dle agentury Bloomberg se průměr odhadu sazeb oslovených analytiků vyšplhal na 1,96 %.

Očekávání analytiků k vývoji úrokových sazeb vzhledem k dnešnímu zasedání ČNB, zdroj: Bloomberg

Hlavní příčinou růstu sazeb se zdá být růst inflace, která v posledních měsících překonávala očekávání. Svoji váhu však mohla mít také česká koruna, která na páru s eurem naopak navzdory očekávání banky neposiluje. Proti růstu sazeb jednoznačně nehovořila ani situace v globální ekonomice, když se v některých parametrech začala situace opět zlepšovat.

Vývoj inflace (indexu CPI) v České republice za posledních 10 let, Zdroj: Bloomberg

Guvernér Rusnok zmínil na tiskové konferenci po zasedání, že prognóza nyní nevidí potřebu dalšího zvyšování sazeb ve zhruba ročním horizontu. Dnes nastalo poslední zvýšení, se kterým počítala prognóza. Guvernér se vyjádřil také k inflačním tlakům, které podle něj v české ekonomice polevují a zhruba na přelomu roku by inflace měla klesnout ke svému cíli. Také koruna by dle vyjádření nemusela posilovat tak rychle, s čímž počítá nová prognóza.

Přestože dnešní rozhodnutí o zvýšení sazeb bylo jednomyslné, nevypadá to, že by si banka chtěla v brzké době tento krok zopakovat. Inflace by měla v příštích měsících zpomalovat a situace v globální ekonomice není stále taková, aby vytvářela významné inflační tlaky. Mnoho významných světových centrálních bank si vzalo alespoň dočasný oddych a ČNB pravděpodobně nebude chtít jít hlavou proti zdi.

V okamžité reakci na zvýšení sazeb reagovala česká koruna růstem. V čase zveřejnění se pár EURCZK propadl až k úrovni 25,56. Brzy však začal oslabovat a hodinu a půl po zveřejnění rozhodnutí klesla česká měna až k úrovni 25,64 EURCZK. Koruna začala po rozhodnutí oslabovat také na páru s americkým dolarem, kde úspěšně atakovala úroveň 22,91 a výrazně se přiblížila minimům od června 2017.

Vývoj měnového páru EURCZK v posledních hodinách (M15), zdroj: xStation5