Obrat v hlavách centrálních bankéřů

Jak jsme už dříve uvedli, ČNB na dnešním zasedání zvýšila hlavní úrokovou sazbu o 25 bp na 2,0 %. Rozhodnutí bylo jednomyslné.



Nová prognóza sice ospravedlňuje zvýšení úrokových sazeb, ale to ospravedlňovaly i předchozí prognózy. Paradoxně, současná projekce počítá s menším růstem HDP v ČR i eurozóně. Předpověď inflace se mírně zvedla, ale to je v podstatě výsledkem vývoje na začátku roku, tedy něčím, co už je za námi.



Hlavním důvodem zvýšení sazeb je tak zmírnění vnějších rizik a také přijetí faktu, že se české koruně nechce posilovat.



Můžeme se opět, ptát, zda zvýšení sazeb nepřišlo zbytečně pozdě, ale je pravda, že před třemi měsíci byla obava z dopadů brexitu a obchodních válek větší, než nyní. ČNB se tak rozhodla podpořit svou kredibilitu a zvýšit sazby alespoň teď.



Zveřejnění prognózy ČNB nicméně utvrdilo finanční trh v tom, že ČNB je se sazbami na vrcholu. Paradoxně tak výsledkem zvýšení úrokových sazeb bylo oslabení české koruny o 0,3 % k EUR/CZK 25,70.



Podobně jako ČNB čekáme stabilitu hlavní úrokové sazby na stávající úrovni 2,0 % do první poloviny příštího roku.