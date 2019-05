Jáč: Koruna v reakci na vyznění tiskové konference centrální banky vůči euru oslabila zhruba o pět haléřů

Bankovní rada ČNB schválila zvýšení úrokových sazeb na svém květnovém zasedání jednomyslně, tedy se skóre 7:0.



Podle čerstvé prognózy by ale mělo jít o jediné zvýšení úroků v letošním roce a prognóza vývoje sazby PRIBOR naznačuje, že příští pohyb sazeb ČNB může být směrem dolů, přičemž k tomuto pohybu by mělo dojít možná již ve 2. čtvrtletí roku 2020, nejpozději pak ve 3. čtvrtletí 2020.

Koruna v reakci na vyznění tiskové konference centrální banky vůči euru oslabila zhruba o pět haléřů, tato reakce české měny z mého pohledu není překvapivá.



Rozhodnutí bankovní rady ČNB zvýšit úrokové sazby bylo jednomyslné, jak ale zdůraznil guvernér Rusnok, tak oproti zasedáním v letošním prvním čtvrtletí šlo spíše o mírný názorový posun, neboť argumenty pro zvýšení sazeb byly vnímány i na předchozích zasedáních bankovní rady, byť tehdy sazby byly ponechány beze změny.

Dle čerstvé prognózy ČNB by po dnešním zvýšení měly úrokové sazby zůstat po zbytek letošního roku beze změny a beze změny by obecně měly být zhruba do poloviny roku 2020.

Velmi zajímavým zjištěním ovšem je, že prognóza vývoje tříměsíční sazby PRIBOR naznačuje, že příští pohyb sazeb ČNB bude směrem dolů: repo sazba by takto mohla být snížena na 1,75 % nejpozději ve 3. čtvrtletí roku 2020, možná ale již ve čtvrtletí druhém (2020).



Nová prognóza snížila výhled růstu HDP pro letošní i příští rok, ČNB nicméně očekává, že po zpomalení růstu HDP na 2,5 % v roce letošním bude v roce 2020 následovat zrychlení růstu na 2,8 %. To je do značné míry konzistentní s předpokladem oživení hospodářského růstu v eurozóně.

Výhled inflace byl v nové prognóze navýšen jen nepatrně a ČNB v zásadě předpokládá, že se inflace počínaje 2. čtvrtletím roku 2020 vrátí do oblasti dvouprocentního inflačního cíle.



Koruna pak bude posilovat i dle nové prognózy ČNB, nicméně toto posilování bude pozvolnější, než co ČNB předpokládala v předchozí prognóze z počátku února.

Přesto by ale dle předpokladů ČNB měla koruna v závěrečném čtvrtletí letošního roku posílit pod úroveň 25,00 za euro a za dvanáct měsíců od teď, tedy ve 2. čtvrtletí 2020, by měla obchodovat mírně pod úrovní 24,70.



Osobně pro letošní i příští rok očekávám slabší růst HDP, než co predikuje ČNB.

Shodu naopak vnímám u prognózy inflace a v podstatě také u výhledu kurzu koruny vůči euru.

Jako velmi zajímavé poselství nové prognózy ovšem vnímám trajektorii úrokových sazeb, tedy předpoklad, že tříměsíční sazba PRIBOR v průběhu jara a dále v průběhu léta 2020 mírně klesne.



Osobně sdílím názor, že dnešní zvýšení sazeb ČNB bylo pro letošní rok jediné, tedy že ČNB již letos se svými úroky nejspíše hýbat nebude.

Pro příští rok jsem dosud pracoval s vizí mírného růstu úroků ČNB: bude proto velmi zajímavé sledovat detailnější vysvětlení k nové prognóze včetně trajektorie úrokových sazeb, jež bude ČNB prezentovat tento pátek (3. května), stejně jako kompletní Zprávu o inflaci, jež bude zveřejněna 10. května.

Aktuálně prezentovaná trajektorie vývoje sazby PRIBOR má za následek, že koruna v reakci na tiskovou konferenci ČNB mírně oslabila a nepatrně klesly také korunové úrokové swapy.

Předpokládám, že finanční trh bude sledovat vyjádření, jež od ČNB v nejbližších dnech přijdou, s velkou pozorností, od čehož se bude v nejbližších dnech a týdnech vyvíjet také sentiment investorů vůči české koruně.



Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE