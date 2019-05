Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 2. část

Od 1. 4. 2019 je oprava základu daně považována za uskutečněnou dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně . O tento den se doplňují i náležitosti opravného daňového dokladu. V daňovém přiznání se pak oprava základu daně spočívající ve snížení základu daně , u kterého zároveň vzniká povinnost vystavit opravný daňový doklad, uvede za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Podle znění zákona platného do 31. 3. 2019 byla oprava základu daně považována za uskutečněnou nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a odběratel obdržel opravný daňový doklad.

Další změnou je, že s účinností novely se rozdíl při zaokrouhlení celkové úplaty na celou korunu při platbě v hotovosti již nezahrnuje do základu daně (§ 36 odst. 5 ZDPH).

Novelou bylo vypouštěno, že lze daň zaokrouhlovat na celé koruny . Zároveň je nově definován výpočet daně tzv. shora, tj. z částky včetně daně . Cílem má být dosáhnout stejné výše daně při výpočtu zdola i shora. Podle přechodných ustanovení lze při výpočtu daně po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti novely (tj. do konce září 2019) postupovat podle ustanovení § 37 ZDPH ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely.

Po dobu 10 let se s účinností od 1. 4. 2019 sledují i významné opravy nemovitých věcí. Pokud v této lhůtě dojde k dodání nemovité věci, podléhá nárok na odpočet z významné opravy úpravě, změní-li se ukazatel nároku na odpočet (§ 78da ZDPH). Sledují se pouze takové opravy, u kterých hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč . Změna vyžaduje doplnění sledovaných údajů u nemovitého majetku.

Po novele je podle § 21 odst. 4 písm. c) ZDPH dnem uskutečnění zdanitelného plnění u služeb přímo souvisejících s nájmem nemovité věci den zjištění skutečné výše částky za službu, která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata.

Ing. Jana Kolářová

Daňový poradce

jana.kolarova@fucik.cz

Jana je daňovou poradkyní zaměřující se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. Podílí se také na transakcích s podniky, např. fúzích a jiných typech přeměn, vkladech a prodejích podniků.

Fučík & Partneři

Od roku 1995 působíme na poli daňového poradenství a auditu. Svým klientům nabízíme mnohaleté zkušenosti podnikového poradenství. Pořádáme vzdělávací semináře na témata z daňového prostředí. Účastníme se odborných konferencí a diskuzí. A dále se specializujeme na řízení lidských zdrojů a outsourcing mzdového a finančního účetnictví. Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti auditu, daní, podnikového poradenství, účetnictví, personálního poradenství včetně mzdového účetnictví a transakčního poradenství. Naším cílem je spokojenost našich klientů.

Děláme to, co nás baví, dělejte to také a starosti s účetnictvím a daněmi nechte na nás!

Více informací na: http://www.fucik.cz/