Lepší vyhlídky pro ekonomiku, nižší pro inflaci. BoE nechala sazby beze změny (2.5.2019)

Britská centrální banka podle očekávání nechává úrokové sazby beze změny. Další informace z květnového zasedání jsou zajímavější, ale na trhy nemají zásadní dopad. Došlo k úpravě prognózy, která je v případě růstu HDP pro letošní a následující dva roky optimističtější než ta předchozí, konkrétně je to pro roky 2019-21 postupně 1,6, 1,5 a 2,1 procenta. Zároveň ovšem BoE snížila prognózu inflace pro letošní a příští rok, a to na 2,1, respektive 1,7 procenta.



Co se týče výhledu pro měnovou politiku, centrální banka zůstává u prohlášení, že bude třeba omezeného a postupného zvyšování úrokových sazeb. K tomu dodává, že inflace by se pohybovala nad cílem ještě po dva roky, pokud by tržní sazby zůstaly, kde jsou. K udržení inflace pod kontrolou bude podle banky třeba více než jednoho zvednutí sazeb.



Banka projevila větší optimismus ohledně ekonomického vývoje. Odsunutí brexitu údajně na úpravu prognózy nemělo vliv, ale podle Guvernéra Carneyho ustoupily vnější tlaky a napětí v zahraničním obchodě. Pokles inflace se čeká v souvislosti s předpokládaným propadem cen energií, říká Carney, opačným směrem bude působit tlak vyšší poptávky v domácí ekonomice.



Výnosy dluhopisů v Británii i libra jsou po drobných výkyvech zhruba na svém. V zasedání BoE sice můžeme najít některé lehce jestřábí prvky, ale zdá se, že trh v poselství zvyšování sazeb příliš nevěří, respektive nevěří, že by k němu mělo dojít v blízké budoucnosti. Budoucí zvyšování úrokových sazeb zůstává v očekáváních analytiků pro letošní i příští rok, tržní ceny ale naznačují, že růst sazeb by měl přijít až v hloubi roku 2020. Pro letošní rok jsou tu navíc i sázky na snížení, ačkoli ne velké.