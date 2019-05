ČNB zvyšuje sazby – dost možná naposledy

Bankovní rada ČNB dnes v souladu s většinovým názorem trhu (16 analytiků z 19 oslovených agenturou Bloomberg) zvýšila svou základní úrokovou sazbu na 2 %. Zároveň byla zvýšena i lombardní vzrostla z 2,75 % na 3 % a diskontní sazba z 0,75 % na 1 %. Koruna, která v očekávání zvýšení úrokových sazeb včera posílila skrz 25,60 za euro, na rozhodnutí bankovní rady reagovala vlažně.





Zásadnější, než samotné rozhodnutí bankovní rady, bude vyznění nové, květnové prognózy ČNB a názory členů bankovní rady na budoucí směřování ekonomiky, inflace, kurzu a úrokových sazeb. Tyto informace padnou až na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:15h.



Co vedlo Bankovní radu po pěti měsících opět zvýšit úrokové sazby? Podle našeho názoru především vyšší než očekává inflace, která se vyšplhala na horní hranici pásma inflačního cíle, vyhlídky na slabší kurz koruny, než předpovídala únorová prognóza ČNB a konec konců i odložení bezprostředních rizik a nejistot do budoucna (především brexit). Bankovní rada se tímto krokem snaží dohnat ekonomický cyklus, který ji předstihl. Ale dohnat už nestihne. V současné fázi cyklu by se základní úroková sazba měla pohybovat okolo 3 %.

Podle našeho názoru a v souladu s naší prognózou postupného ochlazování ekonomiky a zpomalování inflace dnešní rozhodnutí Rady završilo aktuální cyklus zvyšování sazeb v Česku. ČNB se už může pomalu připravovat na „otočení kormidla“ směrem dolů, k nižším sazbám. Další krok ČNB bude dle naší prognózy v 1Q 2020 směřovat dolů, zpět blíže k úrokovým sazbám v eurozóně, kterým jsme díky prudkému zrychlení domácí ekonomiky, přehřátému trhu práce a vyšší inflace utekly.

Autor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.