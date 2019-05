Ekonomika zpomaluje, vzniká méně firem

Od začátku letošního roku bylo v České republice zaregistrováno 8 087 nových firem. Podle poradenské společnosti Bisnode, jedničce v poskytování ekonomických informací a analýz, byl první kvartál roku 2019 na počet nově vzniklých firem nejslabší za poslední tři roky. Současně zaniká rekordní množství společností, a tak se celkový počet firem v ČR letos zvýšil jen o 4 962 na celkových 497 280.

Tempo zakládání nových firem je v tomto roce pomalejší, než tomu bylo ve stejném období let 2018 i 2017. „To je odraz zpomalující tuzemské ekonomiky. Za první tři měsíce roku 2019 podnikatelé založili o 329 méně podniků než v roce 2018 a dokonce o 1 553 méně než v roce 2017,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že rok 2017 byl co do počtu nově registrovaných firem rekordní.

Počty nově založených firem v ČR 2009 – 1Q 2019



*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Bisnode

V České republice bylo ke konci prvního kvartálu registrováno celkem 497 280 firem, z toho 470 768 společností s ručením omezeným a 26 512 akciových společností. Přesto, že za první tři měsíce letošního roku vzniklo 8 087 nových firem, celkový počet registrovaných subjektů se zvýšil pouze o 4 962. Ve sledovaném období tedy bylo vymazáno z obchodního rejstříku 3 902 firem. „Na 100 vzniklých společností tak připadalo 48 zaniklých. Pročisťování podnikatelské základny, které provází vysoké přírůstky a úbytky subjektů, a které sledujeme již několik měsíců, tak ještě nabývá na intenzitě,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

Celkový počet firem* v ČR v období 2009 – 1Q 2019



Zdroj: Bisnode