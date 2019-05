Pracovníci z Ukrajiny jsou ve střední Evropě žádaní. Vyberou si práci u nás?

Za poslední rok a půl přišly do Polska za prací dva miliony lidí z Ukrajiny a půl milionu z Běloruska. Německá vláda nedávno avizovala, že chce usnadnit zaměstnání půl milionu pracovníků z Ukrajiny, a to už v průběhu letošního roku. Povolovací proces by měl prý trvat jen pár dní. U nás trvá získání povolení více než měsíc. „Pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii s 90denním vízem jsme schopni zajistit za 77 dní. Větší část této doby pohltí administrativní procesy a zákonné lhůty pro jednání na konzulátu,“ potvrzuje Peter Dosedla, ředitel Manuvia, největšího poskytovatele personálního leasingu do výrobních firem v České republice a na Slovensku. U našeho východního souseda trvají příslušné procesy asi polovinu času kvůli jednodušší administrativě vyžadované slovenskou legislativou.