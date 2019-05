Erste Group: Očekávané výsledky za 1Q

Erste Group oznámí zítra ráno výsledky za 1Q 2019. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční nárůst „jen“ o 4 % na 349 mil. EUR, nicméně na úrovni provozního zisku by banka měla reportovat 16% růst na 687 mil. EUR. Růst úrokových výnosů postupně akceleruje již 6 kvartálů v řadě a další zrychlení očekáváme i v prvních 3 měsících tohoto roku (+8,5 % r/r). Ekonomický růst a rostoucí aktivita klientů také přispívají k solidnímu růstu výnosů z poplatků. Růst nákladů by měl v tomto roce zrychlit především kvůli růstu mezd, nicméně stále by měl být výrazně pomalejší v porovnání s očekávaným růstem tržeb. Normalizace rizikových nákladů by měla být pozvolná a opravné položky by tak měly minimálně letos zůstat na velmi nízké úrovni.



Kromě samotných čísel budou investory zajímat především informace o dopadu nové bankovní daně v Rumunsku, případně bližší informace k celoročnímu výhledu. Očekáváme silný kvartál, nicméně krátkodobě bude po dosavadním růstu další výraznější posun akcií vzhůru obtížný. Akcie od začátku roku přidala již více jak 25 %, což odráží opadnutí nervozity z bankovní daně v Rumunsku, pozitivní vývoj celého sektoru a současný silný fundament banky.