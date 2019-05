FED neuvažuje nad snížením sazeb a dostal pod tlak akciové indexy

FED zatím neuvažuje nad snížením úrokových sazeb a včerejší zasedání tak pomohlo americkému dolaru. Naopak pod silný prodejní tlak se dostaly americké akciové indexy, zatímco ropa WTI se drží pod 64 dolary za barel.

Forex

Nejen devizové trhy ovlivnilo včerejší zasedání FEDu a rozhodnutí o úrokových sazbách. Podle očekávání banka ponechala sazby beze změny a investory zajímalo, zda neupraví svůj výhled kvůli slabé inflaci pod 2% cílem banky. Powell s ostatní členové rady věří, že se jádrová inflace vrátí nad 2% a nechystají snižovat úrokové sazby, čemuž přikládají analytici stále větší pravděpodobnost, než zvýšení sazeb. Pozornost FEDu se tak z vývoje domácí ekonomiky, která podle FEDu roste stále solidním tempem, přesunula k inflaci, na což nyní budou investoři reagovat přesunem svých aktiv při jejím zveřejnění. Inflace by měla podle posledních dat výdajů amerických domácností v následujících měsících zrychlit a zmírnit tak tlak na FED. Zasedání FEDu ovlivnilo na devizových trzích vývoj na párech s americkým dolarem, který zažehnání hrozby snižování sazeb vnímal pozitivně a zpevnil tak na většině z měnových párů. Po včerejším státním svátku v několika evropských zemích se vrací objemy z Evropy a k mírnému zpevnění na evropské měně pomohlo zveřejnění finální PMI za výrobní sektor ve Francii, které se vrátilo na 50 bodů. Výrobní sektor v Německu podle očekávání zůstává na 44,5 bodech, tedy pod 50ti bodovou hranicí, která značí expanzi.

Akcie a Komodity

Akciové indexy od konce roku těží z rozhodnutí FEDu dále nezvyšovat úrokové sazby a naděje snížení sazeb pomáhala indexům zpevňovat nad rekordní maxima. Včerejší rozhodnutí tak dostalo pod prodejní tlak akciové indexy, které do té doby navyšovaly svá rekordní maxima. Nijak nepomohla ani kritika Donalda Trumpa, který před zasedáním banky napsal na twitter, že by banka měla okamžitě snížit sazby o 1%, což by výrazně zrychlilo ekonomickou aktivitu v USA. Dnes na akciových trzích pokračuje výsledková sezona, což bude zásadní pro jejich vývoj.

Na komoditním trhu zatím zůstává pod 64 dolarovou úrovní ropa WTI, čemuž pomohl růst amerických ropných zásob o téměř 10 mil. barelů. Své nejnižší úrovně za poslední 3 měsíce testuje palladium, které pokračuje v korekci.

Dnešní fundamenty

V 13:00 bude zasedat britská centrální banka. V 14:30 žádanky o podporu v nezaměstnanosti v USA.

Trh dne

Z technického pohledu lze uvažovat nad spekulací na růst i pokles na měnovém páru GBPUSD na vyznačených úrovních, kde získali převahu prodejci/kupci.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.