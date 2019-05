Komerční banka zítra oznámí čísla za 1Q

Komerční banka zítra ráno oznámí výsledky za 1. čtvrtletí tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 087 mil. Kč (+3 % r/r). Čisté úrokové výnosy by měly růst o 7 % r/r na 5 890 mil. Kč. Výnosy z poplatků by se měly v tomto roce stabilizovat, nicméně v 1Q očekáváme ještě mírný meziroční pokles (-0,5 % r/r). Celkové provozní náklady zůstávají pod kontrolou a meziroční růst by měl být mírně pod úrovní inflace. Opravné položky by měly zůstat na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu příznivému ekonomickému vývoji.



Celkově by měla KB vykázat silná čísla s relativně rychlým růstem provozního zisku. Pokud čísla naplní naše projekce, mohla by akcie opět přilákat kupce a částečně zkorigovat propad, který přišel poté, co se akcie začaly obchodovat bez nároku na dividendu (16.4.).