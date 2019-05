Dnešní kalendář: Pohne BoE výrazněji s britskou librou?

Zasedání FOMC je za námi, takže přišel čas na další centrální banku, která dnes bude rozhodovat o sazbách. Tou centrální bankou je Bank of England, která svůj verdikt oznámí ve 13 hod. Z dalších fundamentů nás pak čekají ještě data z USA, které odpoledne zveřejní výsledky nových objednávek, jejichž dopad na trhy bude ale pravděpodobně jen omezený.

13:00 Rozhodnutí Bank of England o sazbách. Banka dnes na sazbách velmi pravděpodobně nic nezmění. Trh přitom čeká také jednoznačné hlasování, kdy by pro ponechání sazeb mělo zvednout ruku všech 9 členů MPC. Klíčové tak bude zveřejnění inflačního reportu a tisková konference Marka Carneyho. Zajímavé bude nejen sledovat nové projekce pro vývoj inflace a HDP, ale i komentáře na téma odložení Brexitu. Ten byl pro Bank of England jedním z největších rizik, které se ale velmi pravděpodobně na delší dobu odkládá. Promítne tuto skutečnost banka do svého nového výhledu? Pokud ano, mohla by tím libře pomoci.

Hlavní americké společnosti, které dnes budou reportovat výsledky za 1Q:

- Activision Blizzard (ATVI.US)

- DowDuPont (DWDP.US)

- Gilead Science (GILD.US)

FTSE 100 (UK100) letos výrazně roste, ale nemá takové momentum, jako například indexy v USA. Index se nedokázal dostat nad důležitou resistenci v okolí 7 500 bodů a drží se nyní v okolí 61,8 % Fibo úrovně. Zdroj: xStation5