PMI ve výrobě zaznamenal další propad

Český index nákupních manažerů ve výrobě se v dubnu opět snížil o 0,7 b. z březnových 47,3 na 46,6 bodů. Pokračoval tak v sestupném trendu započatém už na počátku loňského roku a dosáhl svého minima od prosince 2012.



Index zaznamenal v dubnu pokles již poosmé v řadě a ukázal tak výrazné zhoršení obchodních podmínek. Přetrvává oslabování nových zakázek a to především z důvodu propadu zahraniční poptávky. Ačkoliv se jedná o pátý propad produkce v řadě, tempo poklesu bylo mírnější, než v předchozích měsících. Nedostatečná poptávka zapříčinila pokles i v dalších kategoriích. Například dochází poměrně nově k poklesu zaměstnanosti a to celkově silným tempem. Zároveň je omezen nákup nových vstupů. To vše mělo negativní vliv na celkovou hodnotu indexu. Dobrou zprávou je, že do sentimentu podnikatelů se začíná vkrádat optimizmus ohledně budoucího vývoje. Podle jejich očekávání dojde opět k navýšení nových zakázek v průběhu příštího roku.



Podmínky ve zpracovatelském průmyslu jsou tak nadále nepříznivé především kvůli oslabující poptávce. To potvrzuje také konjukturální průzkum ČSÚ, kde poprvé po dvou letech došlo k navrácení k normálu, kdy je nedostatečná poptávka větší bariérou expanze než nedostatek zaměstnanců. Celková očekávání ohledně vývoje celkové ekonomické situace v následujících třech měsících se snížila



České PMI se na rozdíl od našich sousedů nadále zhoršuje. V Polsku se opět přiblížili k hranici padesáti bodů, když dubnové PMI dosáhlo hodnoty 49 bodů. V Německu a potažmo celé eurozóně taktéž došlo poprvé po tři čtvrtě roce ke zlepšení sentimentu. Oproti Německu je však náš ekonomický cyklus o pár měsíců zpožděný, proto můžeme očekávat, že se v následujících měsících dočkáme zlepšení, podobně jako u našich západních sousedů.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.