I přes přetrvávající otazníky a rizika je možné, že ČNB dnes přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb

Od minulého zasedání ČNB se až tak moc nezměnilo. Ale něco přece. Čínská a evropská ekonomika se na začátku roku vyvíjely lépe, než se čekalo. Česká inflace byla trochu rychlejší, než se čekalo a než čekala Česká národní banka. Nedošlo k brexitu.

Česká ekonomika v očích ČNB operuje nad úrovní potenciálního výstupu a měnová politika by měla být utaženější, než je. Otázkou je, zda už nepůjde především o reakci na to co je za námi, nežli před námi.



Na druhou stranu řada rizik přetrvává. Otázka brexitu je pouze odložena. Čínsko-americká obchodní jednání nedořešena. Navíc index aktivity PMI za duben v Číně zase klesl.



Ale v hlavách centrálních bankéřů, soudě dle jejich výroků, došlo k určitému posunu, takže o zvýšení budou uvažovat rozhodně intenzivněji, než na předchozích zasedáních.



Peněžní trh a analytici jsou více naklonění variantě zvýšení sazeb. V případě nezvýšení sazeb koruna by tak koruna mohla mírně oslabit.



V naší prognóze vzroste hlavní úroková sazba na 2,0 %, a pokud to nebude dnes, tak ve třetím čtvrtletí. Na této úrovni v naší prognóze hlavní sazba setrvá beze změny do první poloviny roku 2020.

Michal Brožka

hlavní ekonom CYRRUS