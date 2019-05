CME zvýšila výhled, dopad daní v Rumunsku bude tlumený

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

EBITDA by měla vzrůst o 12-14 % r/r při konstantních měnových kurzech, zatímco doposud management čekal růst o 10 – 12 %. Při současném vývoji kurzů to implikuje letošní zisk EBITDA cca 240 mil. USD (loni 222,7 mil.). Volné cash flow by pak letos mohlo činit cca 145 mil. USD . K situaci v Rumunsku management uvedl, že inzerenti postižení novou sektorovou daní (banky, telekomy) výrazně omezili výdaje v březnu, avšak v dubnu výdaje částečně ožily. Za celý rok by dopad sektorových daní měl být z větší části tlumen nárůstem výdajů ostatních inzerentů v zemi. K nákladové straně zaznělo, že programové náklady CME za celý rok klesnou. K revizi strategie, kterou CME oznámila v březnu, management neposkytl žádné nové informace. Vyznění konferenčního hovoru hodnotíme neutrálně.