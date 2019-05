Z koho udělá IPO Uberu miliardáře?

Ať si o úpisu akcií společnosti Uber myslíte cokoli, najde se pár lidí, kterým je to úplně jedno. Na IPO alternativní taxislužby, které se nemá říkat taxislužba, totiž zbohatnou, ať se pak s akciemi firmy na trhu bude dít cokoli.

Uber by chtěl od investorů získat zhruba 9 miliard USD. Vyhlásil, že chce akcie upsat za 44 až 50 USD. Jde o poněkud opatrnější výhled než ještě před pár týdny. Možná je firma skromnější i kvůli tomu, jak se zatím na burze "vede" menšímu konkurentovi, společnosti Lyft, která od vstupu na burzu odepsala přes čtvrtinu hodnoty.

Pokud by Uber upsal akcie po 47 USD, tedy uprostřed stanoveného cenové rozpětí, nejvíce by na tom získala SoftBank. Spoluzakladatelé firmy Travis Kalanick a Garrett Camp by si přišli na více než 5 miliard, respektive 3,7 miliardy USD. To není špatné, když jde o firmu ve ztrátě, jež se před IPO nezdráhala varovat, že v ní možná také navždy zůstane.

