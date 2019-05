Česká národní banka dnes zvýší úrokové sazby (Ranní zpráva z finančního trhu)

Tovární objednávky ve Spojených státech dnes předvedou solidní růst. Naopak dubnový PMI indikátor za celou eurozónu bude potvrzen na bídné úrovni 47,8 bodu. I zde by se ale mělo blýskat na lepší časy. Událostí dne pro nás bude zasedání České národní banky, kde čekáme zvýšení úrokových sazeb. Výsledek utkání podle nás dopadne 6:1. V úterý jsme vydali naše nové Ekonomické výhledy. Celé je naleznete zde: http://bit.ly/2XT4fzR.

Finální PMI za oblast eurozóny změny nedoznají

Ve Spojených státech by březnové tovární objednávky měly meziměsíčně vzrůst o slušných 1,7 %. Naznačují to alespoň již zveřejněné objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, které v březnu vyskočily o vysokých 2,7 % m/m.

Finální odhad dubnového PMI za celou eurozónu bude zřejmě potvrzen na úrovni 47,8 bodu, tedy o jednu desetinu výše, než ukázal březnový index. Ukazatel se stále drží na hodně nízkých úrovních. To může být podle našeho názoru dáno i tím, že se na něm podílí velmi nízký počet respondentů (5 000). Výsledek tedy může být volatilnější a zároveň se v něm může i více odrážet pesimismus pramenící z obav z obchodních válek a zpomalení globální poptávky. Průzkumy Evropské komise, kde je počet respondentů mnohem vyšší (75 000) vykreslují obrázek ekonomiky eurozóny výrazně optimističtěji. S tím, jak se lepší PMI v USA i Číně a stabilizuje situace v evropském průmyslu, by se měly výsledky obou průzkumů začít opět sbližovat.

Eurozóna předvedla solidní růst HDP

Růst HDP v eurozóně v Q1 19 dosáhl solidní úrovně 0,4 % q/q. Tuto dynamiku by si podle naší prognózy měl udržet i v následujících čtvrtletích. Za celý letošní rok by ekonomika měla přidat 1,4 %. Struktura růstu bude zveřejněna až 6. června. Předpokládáme ale, že hlavním motorem evropské ekonomiky byla spotřeba domácností a investice.

FED snížil sazbu na ukládání přebytečné likvidity

Americká centrální banka ponechala klíčovou úrokovou sazbu beze změny (2,25-2,50 %). Snížila ale sazbu, za kterou si u ní banky ukládají přebytečnou likviditu (IOER) a to z 2,4 na 2,35 %. Přestože tento krok označila jako technický, vnímáme ho spíše jako krok ve směru uvolnění měnových podmínek. Snížením této sazby se Fed snaží zajistit, aby nevybočovala z cílového pásma úrokových sazeb. S ekonomickou aktivitou i situací na trhu práce je centrální banka spokojená. Obavy ale budí zpomalování inflace. Dilema mezi utaženým trhem práce a inflací pod cílem Fedu bude podle našeho názoru držet sazby v letošním roce na stávající úrovni. Příští rok však očekáváme jejich snížení. Trh tento krok očekává již na konci letošního roku.

Špatné zprávy přinesl americký dubnový ISM index z oblasti zpracovatelského průmyslu. Ten ukázal na nejnižší aktivitu za posledního dva a pul roku. Euro tak nejdříve posilovalo. Dostalo se až na úroveň 1,126 USD/EUR. Situaci zvrátilo až prohlášení prezidenta Fedu Powella, že zpomalování inflace by mohlo být dočasné. Dnes ráno kurz otevírá na úrovni 1,121 USD/EUR.

Česká národní banka zvýší úrokové sazby

Dnes nás čeká zasedání České národní banky. Domníváme se, že na rozdíl od předchozích tří zasedání tentokrát převáží proinflační působení domácí ekonomiky nad nejistotou ze zahraničí a ČNB přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. Nejistota se totiž mírně snížila poté, co byl odsunut brexit. Data z německého průmyslu se také postupně stabilizují. Vzhledem k silnému domácímu fundamentu tak očekáváme zvýšení sazeb. Nad rámec dnešního zasedání ČNB zvýší sazby podle našeho názoru letos ještě jednou. Více informací k politice centrální banky můžete nalézt v naších nových Ekonomických výhledech v sekci ČNB Focus na http://bit.ly/2XT4fzR.

V regionu dnes budou zveřejněny indikátory PMI za duben. Ty zřejmě čeká další mírné zhoršení. Podobně jako ve zbytku eurozóny se i středoevropští průmyslníci obávají poklesu poptávky, navíc řeší i nedostatek pracovní síly.

Korunu nadcházející zasedání ČNB příliš nevzrušuje. Během úterního obchodování posílila o 0,1 % na 25,64 CZK/EUR. Dnes ráno otevírá na 25,63 CZK/EUR.

Maďarská centrální banka nechala sazby beze změny

Maďarská centrální banka v úterý ponechala sazby beze změny. A to nejen klíčovou tříměsíční depozitní sazbu ale i jednodenní zápůjční sazbu. Tu naposledy zvýšila v březnu a to o 10 bb na -0,05 bb. Další zvýšení O/N sazby by přicházelo v úvahu v červnu, kdy banka bude diskutovat novou inflační zprávu. Zvýšení tříměsíční depozitní sazby očekáváme nejdříve v závěrečném čtvrtletí letošního roku a to i přesto, že inflace se již nachází výrazně nad 3% inflačním cílem (3,7 % y/y v březnu). Centrální banka zřejmě nebude chtít ohrozit domácí hospodářský růst, a tak ke zpřísňování měnových podmínek bude přistupovat jen opatrně.

V úterý jsme zveřejnili naše nové čtvrtletní Ekonomické výhledy. V těch upozorňujeme, že česká ekonomika zpomaluje pod vlivem negativního vývoje v zahraničí. Trh práce ale zůstává napjatý a nadále podporuje mzdový růst a spotřebu domácností. Inflace na začátku roku vystřelila a v jeho průběhu bude podle našeho názoru zpomalovat. Pod 2 % se ale nedostane. ČNB obnoví v reakci na rostoucí inflační tlaky cyklus utahování měnových podmínek. První zvýšení sazeb čekáme dnes, další v srpnu. Silnějšího kurzu koruny se letos zřejmě nedočkáme. Navzdory existujícímu úrokovému diferenciálu a přebytkovému běžnému účtu platební bilance bude posilování koruny nadále bránit vysoká korunová likvidita. V roce 2020 se kvůli globálnímu ochlazení obáváme oslabení koruny. Ve zvyšování sazeb ČNB vidíme potenciál pro růst výnosů. Výnosová křivka zůstane plochá až do roku 2021. Celý report můžete nalézt zde: http://bit.ly/2XT4fzR.