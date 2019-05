Moneta s vyšší dividendou a zpětným odkupem akcií (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Výsledky MONETA Money Bank v souladu s očekáváním, mile překvapil střednědobý výhled na dividendu a plán na zpětný odkup akcií.

CME zlepšila výhled pro letošní rok.

Evropské akcie budou na začátku seance kolísat okolo včerejšího zavíracího kurzu.

Spojené státy zveřejní objednávky dlouhodobého zboží a produktivitu v nezemědělském sektoru za první kvartál. V Evropě bude v řadě zemí zveřejněn předstihový ukazatel PMI a již ráno byly publikovány německé maloobchodní tržby, které meziměsíčně klesly méně, než se očekávalo. Dnes zasedá Česká národní banka. Předpokládáme zvýšení úrokových sazeb o 25 bb.

Výsledky hospodaření dnes v USA zveřejní například Motorola Solutions, EOG Resources nebo Cognizant Technology Solutions. V Evropě reportuje například BNP Paribas, Volkswagen či Royal Dutch Shell.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie své počáteční prvomájové zisky neudržely a uzavřely se ztrátou tří čtvrtin procenta. Z počátku včerejší seance index S&P 500 rostl o 0,2 %, když podporou mu byly i zveřejněné výsledky společnosti Apple. Nicméně vyjádření šéfa Fedu Jeroma Powella, že slabší inflace může být pouze přechodná, zchladilo spekulace trhu ohledně toho, že dalším krokem v měnové politice centrální banky bude snížení úrokových sazeb.

Obchodní aktivita v asijsko-pacifickém regionu byla ovlivněna zavřenými trhy v Japonsku a Číně. Na dalších burzách jednotný vývoj nepanoval. Zatímco akcie obchodnované v Indii nebo Jižní Koreji rostly, australské nebo singapurské šly dolů.

MONETA Money Bank

Výsledky hospodaření dopadly celkově v souladu s očekáváními. Rozdíly mezi skutečností a konsensem jsou do jednoho procenta, jen v případě čistého výnosu z poplatků a provizí byl vyšší. Pokles čistého zisku byl dán výrazně vyššími prodeji úvěrů v prodlení v loňském prvním kvartále než letos. Moneta opět výrazně předčila růstem úvěrového portfolia celý trh, když celkové úvěry vzrostly o 11,2 %, zatímco v případě trhu se jednalo o 6,1 %. Důvodem byl především nárůst retailového portfolia. Mírnou vadou na kráse je slabší dynamika u komerčního portfolia. Čistá úroková marže dosáhla dle našeho očekávání 3,9 % oproti 3,8 % ve Q1 18 a 4,1 % ve Q4 18.

Management nezměnil svůj výhled pro letošní rok ani na následující dva roky. Největším překvapením je ale štědřejší střednědobý výhled na dividendovou politiku, když plánuje zvýšit celkovou dividendovou výplatu v následujících třech letech z 8,6 mld. CZK na 10,2 mld. CZK. Dividendu na akcii z let 2019, 2020 a 2021 nyní očekává na minimální úrovni 6,65 CZK na akcii. To výrazně převyšuje stávající dividendovou politiku stanovenou na základě minimálního výplatního poměru 75 %. Ten by tak měl dosáhnout 92 %, 89 % a 85 % v jednotlivých letech. Zároveň se management chystá na zpětný odkup akcií v pilotním objemu 1 mld. CZK, který by mohl být zahájen na konci letošního roku.

Dnešní zprávy hodnotíme celkově příznivě a jsou určitě pozitivním faktorem pro růst ceny akcií. Podrobnější komentář zveřejníme po konferenčním hovoru, který je naplánován na 9h.

CME

Management společnosti zvýšil odhadovaný růst letošní OIBDA na 12 až 14 % při konstatních měnových kurzech z předchozích 10 až 12 %. CME zároveň očekává růst unlevered free cash flow okolo 10 %. Zvýšený výhled hodnotíme pozitivně a věříme, že společnost letos sníží své celkové zadlužení na takovou úroveň, aby management mohl navrhnout dividendovou politiku.