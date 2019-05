Moneta: Zisk mírně nad odhady, zvýšení očekávaných dividend

Moneta dosáhla za 1Q19 čistého zisku ve výši 983 mil. EUR, mírně nad očekáváním trhu. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 8 %, podpořeny 11% růstem úvěrů a mírně vyšší očištěnou čistou úrokovou marží (4,3 % oproti 4,2 % v 1Q18). Za 5% růstem výnosů z poplatků je především výrazný nárůst poplatků z prodejů produktů třetích stran. Provozní náklady byly o 6 % vyšší r/r. Pokles zaznamenaly jak personální náklady (-8 % r/r), kterým pomáhá pokles počtu zaměstnanců, tak ostatní administrativní náklady (-9 %), u kterých to je především důsledek změn v účtování (IFRS 16). Naopak odpisy výrazně vzrostly vzhledem k investicím do IT a digitalizace a změnám v účtování (IFRS 16). O 50 mil. Kč byly vyšší také příspěvky do regulatorních fondů. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 2,0 % (2,8 % ve 4Q). Opravné položky byly +14 mil. Kč, k čemuž přispěl mimořádný výnos 213 mil. Kč z prodeje nesplácených pohledávek.



Management potvrdil svůj dosavadní výhled hospodaření pro roky 2019, 2020 a 2021. Jedinou změnou je výrazné navýšení očekávané dividendy. Management plánuje za roky 2019 – 2021 vyplatit minimálně 10,2 mld. Kč, což je 6,65 Kč na akcii ročně. Dosavadní výhled počítal v tomto období s průměrnou dividendou minimálně 5,63 Kč.



Z našeho pohledu jsou výsledky pozitivní. Čísla potvrdily očekávanou akceleraci růstu klíčových výnosových položek a další zlepšení kvality portfolia. Mírným zklamáním jsou vyšší náklady, nicméně výrazný nárůst je částečně způsoben změnami v účetnictví a příspěvkem do regulatorních fondů. Pozitivní je pak zvýšení projekce dividend, na základě kterých titul nabízí v nejbližších 3 letech hrubý dividendový výnos přes 9 % ročně.