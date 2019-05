Konec výjimek na nákup íránské ropy může zvýšit ceny

Spojené státy dnes ukončí platnost výjimek, které umožňovaly některým zemím nakupovat ropu z Íránu navzdory americkým sankcím. Podle analytiků, které oslovil server MarketWatch a list The Wall Street Journal (WSJ) by to mohlo způsobit další růst cen ropy na světových trzích. Některé investiční banky už také zvýšily odhady vývoje cen ropy na letošní rok.



Spojené státy zavedly sankce na nákup ropy z Íránu loni v listopadu, poprvé od roku 2015. Americký prezident Donald Trump řekl, že si přeje, aby vývoz ropy z Íránu klesl na nulu. Osm zemí však dostalo výjimku na nákup íránské ropy do 2. května. Koncem dubna americký ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že další výjimky spojené státy neudělí.





Poradce společnosti S&P Global Platts Analytics Paul Sheldon serveru MarketWatch řekl, že vzhledem k Trumpově nepředvídatelnému vyjednávacímu stylu je možné, že na začátku května bude umožněno mírné prodloužení některých výjimek nebo že nebudou plně uplatňovány vynucovací prostředky vůči některým odběratelům, pokud se dovoz výrazně zvýší. Nicméně oznámení ministra Pompea a následné prohlášení americké vlády nejsou příliš jednoznačné."Pozornost se proto brzy zaměří na ochotu a schopnost Spojených států prosadit politiku nulového vývozu ," uvedl Sheldon. Podle analytika společnosti Schneider Electric Robbieho Frasera může tvrdší postoj Washingtonu ospravedlnit pohyb cen ropy o více než pět dolarů za barel, ale i více.Zda vývoz ropy z Íránu klesne až na nulu, nicméně zůstává otázkou. Analytik společnosti Informa Economics Marshall Steeves se domnívá, že se tak nestane, protože existují způsoby, jak sankce obejít. Například přeložením ropy na moři na jiné tankery či plavidla, kterých se sankce netýkají. To je zřejmě i důvod, proč byl dopad na ceny, který se objevil v minulém týdnu, pouze krátkodobý.Společnost S&P Global na svých internetových stránkách uvedla, že Írán bude podle analytiků až do léta vyvážet kolem 500.000 barelů ropy denně, protože Spojené státy, možná neoficiálně, umožní některých odběratelům ropu z Íránu i nadále dovážet. Vývoz se tak sníží z březnových 1,7 milionu barelů denně. Je také možné, že Číně a Indii bude umožněno, aby dostávaly ropu místo splátek dluhu.Jaký bude skutečný dopad na cenu ale bude také záviset na tom, zda bude Saúdská Arábie schopna a ochotna výpadek nahradit. Saúdskoarabský ministr energetiky Chálid Fálih ruské agentuře RIA řekl, že zatím nebude pospíchat se zvyšováním dodávek, které by vykompenzovaly ztráty způsobené výpadkem dodávek z Íránu kvůli americkým sankcím.