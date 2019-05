Fed podlomil nohy zámořským akciovým trhům (2.5.2019)

Zámořské akciové trhy byly po celou dobu včerejší seance napjaté, jaké zprávy přinese zasedání FOMC ohledně dalšího směřování monetární politiky. Zisk Apple Inc. na akcii dopadl lépe, než trh čekal (2,46 USD vs. oček. 2,36 USD ). Akcie rostla bezmála o 5 procent na 210,52 USD i přes skutečnost, že tržby za prodané iPhony meziročně klesly o 17,33 %. Index Dow Jones Industrial Average po tiskové konferenci Powella otočil do záporu a seanci končil na 26.430 bodech (-0,6 %). Stejné chování vykazoval i S&P 500 , který ale ve finále ztratil ještě o 2 desetiny procenta více. Finální prvomájová hodnota je 2.923 bodů. Technologie držel po celý den nad vodou výše zmíněný Apple Inc. Ani Nasdaq Composite se ve finále ztrátám neubránil. Poklesl o 0,6 % na 8.049 bodů.