Fed podlomil nohy zámořským akciovým trhům

Zámořské akciové trhy byly po celou dobu seance napjaté, jaké zprávy přinese zasedání FOMC (Federal Open Market Committee) ohledně dalšího směřování monetární politiky.

Ještě před zveřejnění úrokových sazeb byly trhy mírně optimistické díky výsledkům Apple Inc. Zisk na akcii tohoto giganta dopadl lépe než trh čekal (2,46 USD vs oček. 2,36 USD). Tržby také pozitivně překvapily (58,02 mld. USD vs oček. 57,37 mld. USD). Akcie rostla bezmála o 5 procent na 210,52 USD i přes skutečnost, že tržby za prodané iPhony meziročně klesly o 17,33 %.

Fed ponechal sazby beze změny. Celková i jádrová inflace poklesly a drží se pod cílem ve výši 2 %. Centrální banka nevidí důvod aktuálně hýbat s úroky jakýmkoli směrem.

Z makroekonomických dat byl zveřejněn Index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu od ISM. Tento barometr nálady dubnovou hodnotou 52,8 bodů (při konsenzu 55 b.) poklesl na nejnižší úroveň od konce roku 2016.





pic.twitter.com/eeFHySIHRz

— Marek Trúchly (@TruchlyMarek) 1. května 2019