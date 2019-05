Fed znervózňuje nízká inflace, ale řešit to zatím nehodlá

Americká centrální banka sice začíná být lehce nervózní z inflace, která se stále nachází pod 2% cílem, ale prozatím s tímto faktem nehodlá aktivně bojovat. Šéf Fedu Powell a jeho kolegové totiž stále věří, že (jádrová) inflace bude pod cílem jen přechodně. Jinak řečeno Fed se zatím nechystá provést preventivní snížení úroků, které by fungovalo jako pojištění proti nízké inflaci a poklesu dlouhodobých inflačních očekávání. Dodejme, že za takovou akci nelze považovat aktuální snížení úrokové sazby, kterou Fed úročí dobrovolné rezervy bank. Jak J. Powell na tiskovce zdůraznil - toto kosmetické snížení z 2,40 % na 2,35 % není měnově-politickou akcí.

Provedeme-li ovšem konfrontaci poměrně optimistického vystoupení šéfa Fedu a relativně holubičího komentáře FOMC, tak si nelze nevšimnout zjevné diskrepance. Na jedné straně totiž stojí Powellova slova o zdravém domácím trhu práce a ustupujících externích rizicích a na straně druhé si lze v komentáři přečíst suché holubičí konstatování, že inflace poklesla a nachází se (pod 2%) cílem.

Každopádně již v následující dnech, kdy mají vystoupit další vlivní členové vedení americké centrální banky (Clarida, Williams), uslyšíme, zda mezi členy FOMC opravdu panoval konsensus o tom, že Powell na tiskové konferenci posune hodnocení ekonomické situace do daleko neutrálnější podoby (než jak vyzněl komentář).

Americká centrální banka tedy zůstává ve vyčkávací pozici, přičemž větší pozornost bude tentokrát věnována spíše příchozím inflačním datům. Dodejme, že americké inflace by po velmi slabém prvním čtvrtletí by ovšem v tomto kvartále měla vzchopit a centrální bankéře z Fedu přece jenom uklidnit. Neboli inflační data by v následujících měsících neměla poskytnout Fedu záminku, aby o snížení úroků začal reálně uvažovat.